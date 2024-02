Activité inhabituelle signalée lors du lancement de la nouvelle marque de grignotines HAVOC sur l'île Nowhere en Ontario





Un monolithe a été aperçu sur l'île Nowhere, en Ontario, le jour même où la marque HAVOC fait son apparition dans les rayons de grignotines au Canada.

NOWHERE ISLAND, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le mystère planait aujourd'hui lorsque sont apparus une fumée et un faisceau de lumière verte sur l'île Nowhere en Ontario, où la marque HAVOC a fait son arrivée officielle au Canada. Dans l'esprit du 29 février - cette anomalie du calendrier -, un monolithe mesurant près de cinq mètres est apparu sans explication sur l'île, avant de s'ouvrir durant la nuit et de dévoiler HAVOC : une toute nouvelle marque de grignotines qui célèbre le chaos créatif.

HAVOC, la nouvelle marque de croustilles audacieuse maintenant sur les tablettes canadiennes, propose de nouveaux mélanges de textures et de saveurs en misant sur le chaos provoqué par des combinaisons inusitées d'assaisonnements. Ce 29 février devient plus qu'une journée supplémentaire dans le calendrier - on s'en souviendra comme étant la journée de l'arrivée de HAVOC au Canada.

« Havoc est née du désir d'offrir aux Canadiennes et Canadiens une expérience multisensorielle comportant une combinaison unique de saveurs intenses », a déclaré Jess Spaulding, chef de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Tous les aspects de cette marque, tant les saveurs et les formes que les emballages, ont été soigneusement pensés pour plaire aux membres de la génération Z au Canada qui aiment les saveurs audacieuses et épicées. »

Pour prouver que les grignotines épicées ne se résument pas qu'à une sensation de feu, la marque HAVOC présente trois nouvelles saveurs aujourd'hui à l'échelle du pays :

Chips tortilla roulées aromatisées Lime ardente : elles sont roulées pour une texture ultracroquante et débordent de saveur de piments chili ultra piquants, d'agrumes acidulés et de riches épices.

elles sont roulées pour une texture ultracroquante et débordent de saveur de piments chili ultra piquants, d'agrumes acidulés et de riches épices. Torsades de maïs Nacho fumé : elles combinent la saveur du fromage nacho fondant, du piment jalapeño piquant et du paprika fumé sur une forme croquante et unique.

elles combinent la saveur du fromage nacho fondant, du piment jalapeño piquant et du paprika fumé sur une forme croquante et unique. Croustilles assaisonnées Brasier bulgogi : inspirées du mets coréen du même nom, ces croustilles ondulées et croquantes débordent de saveurs de piment chili et umami complexes, ainsi que d'ail piquant et de gingembre.

HAVOC prend sa place sur TikTok

Le lancement de HAVOC était très attendu. Pour susciter l'intérêt et la curiosité avant le lancement de la marque, une campagne-mystère a été présentée lors du Super Bowl 2024 avec une série de publicités. Celles-ci mettaient en vedette un contenu unique de créateurs et créatrices notoires au pays pour lancer la chaîne de la marque sur TikTok : @HAVOC. Servant de scène aux créateurs et créatrices pour remixer des idées, faire progresser la culture et partager des expériences multisensorielles étonnantes, la chaîne @HAVOC est inspirée des saveurs intenses des produits eux-mêmes et donnera vie à la marque en tant que plateforme créative, source d'inspiration et lieu d'échange avec la génération Z.

Dès le 29 février 2024, vous trouverez les trois saveurs de HAVOC en magasin à l'échelle du pays aux prix de 2,19 $ (68 g - 88 g) et de 4,29 $ (190 g - 280 g). Croquez dans le chaos et suivez-nous sur TikTok @havoc.

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood, Cheetos et HAVOC. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos de Frito-Lay North America

Frito-Lay North America est la division des aliments pratiques de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 23 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay's et Ruffles, les chips tortilla et trempettes de marques Doritos et Tostitos, les grignotines Cheetos, les croustilles de pita Stacy's, les croustilles de maïs soufflé PopCorners, les collations multigrains SunChips, les croustilles de maïs Fritos et HAVOC. L'entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada et plus de 200 centres de distribution, et dessert 315?000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito-Lay, visitez le site Web de l'entreprise à www.fritolay.ca ou ses profils sur X (@fritolay), sur Instagram (@fritolay) et sur Facebook (Frito Lay).

