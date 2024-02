Le plongeur Mario Cyr en rappel à l'Aquarium du Québec - À voir ou revoir ce printemps

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de Mario Cyr à l'Aquarium du Québec, le samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2024. Le plongeur et caméraman sous-marin de renommée internationale a fait salle comble lors de son passage au sein de notre...

La marque internationale de style de vie Roots Corporation (« Roots », ou la « Société ») est fière de s'associer à la BlackNorth Initiative (BNI) pour prendre part à son programme « Athletes on Track » à titre de commanditaire pour...

TCL, une marque de produits électroniques grand public et les deux premières marques de télévision au monde, participe au Mobile World Congress 2024 à Barcelone pour dévoiler ses dernières innovations et son écosystème intelligent...

TCL, marque leader de l'électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, participe au Mobile World Congress 2024 à Barcelone pour dévoiler ses dernières innovations et son écosystème...

HIKMICRO, le plus grand explorateur technologique au monde sur le marché de la chasse, a dévoilé sa nouvelle vision de la chasse de jour au salon IWA Outdoor Classics 2024. L'IWA, qui se déroule au Nurmeberg Messe du jeudi 29 février au dimanche 3...