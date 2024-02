Appian désigné Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group des fournisseurs de technologie Low-code dans l'assurance





PARIS, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ) a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Leader dans le rapport 2023 d'Everest Group sur la technologie de l'assurance : l'évaluation PEAK Matrix® des fournisseurs de technologie Low-code . Ce rapport analyse 21 fournisseurs de low-code dans le secteur de l'assurance en fonction de plusieurs critères d'évaluation, dont :

La vision et la capacité à livrer des produits avec succès.

La fonctionnalité globale de la feuille de route stratégique, la sophistication technologique, la capacité de service, la flexibilité et la facilité de déploiement, le modèle d'engagement et commercial, ainsi que le support.

L'impact sur le marché et la fonction de l'adoption du marché, le mix du portefeuille de clients et la valeur apportée.

Selon le rapport, les organisations d'assurance ont besoin de soutien pour gérer l'environnement technologique, faire face aux pénuries de talents et s'adapter aux changements du marché. Les assureurs comptent de plus en plus sur la technologie low-code pour le développement rapide d'applications, l'intégration et la réduction du délai de mise sur le marché. La reconnaissance d'Appian en tant que Leader dans le rapport est fondée sur sa forte proposition de valeur pour répondre aux besoins diversifiés des assureurs.

"Appian a réussi à se distinguer dans l'industrie de l'assurance en proposant des fonctionnalités complètes, prêtes à l'emploi, pour automatiser les processus d'assurance, unifier les données à travers les systèmes et présenter des preuves de succès crédibles avec les compagnies d'assurance vie et de non-vie," a déclaré Vigitesh Tewary, Directeur de Pratique, Everest Group. "L'accent mis par Appian sur l'établissement d'un écosystème robuste avec des partenaires de services et de technologie; un programme complet de formation et de certification; et une proposition de valeur convaincante en tant que plateforme low-code pouvant évoluer avec les volumes d'affaires et la complexité des charges de travail, a permis à Appian d'obtenir une reconnaissance de Leader dans l'évaluation d'Everest Group, PEAK Matrix® 2023, des fournisseurs de technologie Low-code dans l'assurance."

"Grâce à la plateforme Appian, nous automatisons nos processus de la prise en charge et la vérification de la couverture, jusqu'à l'évaluation de la couverture d'un litige par la politique d'assurance, et enfin, sa distribution au gestionnaire de cas approprié pour le traitement des demandes d'indemnisation. Notre objectif est de nous appuyer sur les données et les processus pour automatiser les tâches routinières et permettre à nos gestionnaires de se concentrer sur leur travail juridique," a déclaré Erik Hietkamp, Directeur ICT, DAS.

"Nous sommes fiers d'annoncer qu'Appian a reçu une reconnaissance pour son approche innovante en matière de fourniture de solutions d'assurance numériques, faisant écho à notre engagement d'excellence dans l'industrie de l'assurance," a déclaré Jake Sloan, VP de l'Assurance, Appian. "La plateforme Appian est minutieusement conçue pour doter les assureurs d'une plateforme robuste d'automatisation de processus AI et low-code qui améliore l'efficacité opérationnelle, optimise la gestion des risques et accélère le lancement de nouveaux produits d'assurance. La reconnaissance d'Everest Group consolide non seulement notre position de leader dans la technologie de l'assurance, mais souligne également notre dévouement pour l'évolution continue et la transformation pionnière dans les services d'assurance avec Appian."

