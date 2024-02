Azimut nomme Alain Cayer comme Directeur de Projets





LONGUEUIL, Québec, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Alain Cayer, au poste de Directeur de Projets. M. Cayer aura pour mandat principal l'avancement du Projet Elmer.

Au cours de sa carrière, M. Cayer a acquis une vaste expérience de l'exploration minière au Québec pour un large éventail d'environnements géologiques et de substances minérales (or, cuivre, nickel, terres rares, niobium).

Il a notamment occupé les positions de VP Exploration pour Kintavar (2017-2024), Chef géologue puis VP Exploration pour Ressources Geoméga (2011-2024), Géologue senior pour Services Techniques Géonordic (2002-2011) et géologue à la SOQUEM (1998-2000).

M. Cayer a directement contribué à la découverte du gisement d'or Éléonore en tant que responsable du projet pour Mines d'Or Virginia, du stade de la découverte initiale de la zone Roberto en 2003 jusqu'à la vente du projet à Goldcorp en 2005. Pour cette découverte, il a été récipiendaire avec l'équipe de Mines d'or Virginia du prix du PDAC Bill Dennis ? Prospector of the Year en 2005. Il a été également le récipiendaire avec l'équipe de Virginia du prix Prospecteur de l'année 2004 décerné par l'AEMQ pour les projets Eléonore et Coulon.

M. Cayer détient un baccalauréat en Géologie appliquée ? Ressources minérales (1997) et une maîtrise en Sciences de la Terre (2001) de l'UQAM.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l'étape des ressources et présente un fort potentiel d'exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d'actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 ? Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

[email protected] www.azimut-exploration.com

29 février 2024

