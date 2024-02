eCampusOntario lance un outil pour le portail des micro-titres de compétences fondé sur l'IA en vue d'aider les apprenants à combler leurs lacunes en matière de compétences





Une nouvelle plateforme d'IA aide les apprenants à accéder à des formations sur les compétences recherchées

TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, lors du Forum sur les micro-titres de compétences de 2024, eCampusOntario a présenté la démonstration de faisabilité d'un nouvel outil fondé sur l'IA conçu pour aider les apprenants à combler leurs lacunes en matière de compétences avec des recommandations personnalisées de parcours éducatifs. SkillsFinder.ai utilise un terminal banalisé personnalisé alimenté par OpenAI qui aide les apprenants à mieux comprendre leurs lacunes en matière de compétences et à trouver un micro-titre de compétences pour les combler. Les participants au forum ont pu interagir avec le nouvel outil de recherche de compétences dans le cadre de l'essai des capacités de l'IA générative et du soutien à l'amélioration et au perfectionnement des compétences.

Lancé en 2021 et soutenu par le ministère des Collèges et Universités de l'Ontario, le portail des micro-titres de compétences de l'Ontario est la plateforme de référence qui permet aux apprenants de l'Ontario de trouver des cours abrégés pour acquérir les compétences en demande dont les employeurs ont besoin. Le portail répertorie les micro-titres de compétences des collèges, universités et instituts autochtones de l'Ontario. Le nouveau terminal banalisé personnalisé permet aux apprenants d'évaluer rapidement leurs aptitudes et leurs compétences, de les jumeler à ce que recherchent les employeurs et de trouver des programmes de micro-titres de compétences pour combler toute lacune en matière de compétences.

Cet outil d'IA générative ajoute une interface conversationnelle intelligente qui permet aux visiteurs d'interagir et accroît leur participation avec la plateforme. En publiant SkillsFinder.ai, eCampusOntario poursuit son rôle de chef de file au nom de ses établissements membres en Ontario et partout au Canada. Au cours du prochain mois, eCampusOntario mettra à l'essai la nouvelle interface de démonstration de faisabilité dans le cadre de l'expérimentation d'outils d'IA visant à outiller les apprenants. Pour l'instant, l'utilisation de skillsfinder.ai nécessite un compte ChatGPT. La nouvelle interface d'IA générative s'appuie sur les améliorations apportées au portail des micro-titres de compétences en 2023 avec le Centre des compétences futures et le Conference Board du Canada, qui ont intégré l'information sur le marché du travail (IMT) dans le portail pour permettre aux gens de trouver plus facilement des programmes de micro-titres de compétences pertinents, et de voir les possibilités d'emploi sur cinq ans et les compétences associées aux programmes.

« En permettant aux gens de mettre à l'essai le nouvel outil SkillsFinder.ai, nous serons en mesure d'apprendre comment les gens interagissent avec l'IA et l'utilisent pour soutenir leur parcours personnel d'apprentissage », a déclaré Robert Luke, PDG d'eCampusOntario. « eCampusOntario lance ces outils pour aider les apprenants à trouver des programmes qui soutiennent leurs objectifs de carrière et aider les employeurs à répondre aux besoins d'amélioration des compétences de la main-d'oeuvre. Le nouvel outil d'IA générative aide également nos instituts autochtones, collèges et universités membres à réaliser des gains d'efficacité et à économiser de l'argent pour atteindre les apprenants, tout en contribuant à augmenter les revenus différentiels grâce aux nouvelles inscriptions aux programmes ».

L'outil skillsfinder.ai d'eCampusOntario favorise le perfectionnement de la main-d'oeuvre et la participation de l'industrie, ainsi que la gestion personnelle de la carrière et de l'apprentissage des individus. eCampusOntario a élaboré la nouvelle interface d'IA générative avec Techmien Corp., une entreprise torontoise de développement de logiciels qui se spécialise dans la création de solutions novatrices qui intègrent des technologies de pointe. La nouvelle interface d'IA générative du portail des micro-titres de compétences se connecte également à d'autres plateformes fondées sur l'IA qu'eCampusOntario met à la disposition de ses membres.

« SkillsFinder.ai est un outil essentiel qui aidera les Ontariens et les Ontariennes à se préparer aux emplois en demande d'aujourd'hui et de demain », a déclaré la ministre des Collèges et des Universités, Jill Dunlop. « Cette initiative permet d'outiller les apprenants avec des parcours personnalisés pour la réussite professionnelle, peu importe qu'ils débutent, changent de voie professionnelle ou cherchent à se perfectionner. »

SkillsFinder.ai constitue un outil expérimental de pointe et une démonstration de faisabilité. Vous devez disposer d'un compte ChatGPT pour l'utiliser. SkillsFinder.ai sera accessible gratuitement une fois que le test pilote sera complété au Printemps 2024.

À propos des micro-titres de compétences

Les micro-titres de compétences sont des programmes de formation rapide proposés par les établissements d'enseignement postsecondaire de la province qui vous aident à acquérir les compétences dont les employeurs ont besoin. En plus des diplômes et des certificats, les micro-titres de compétences constituent une option postsecondaire intéressante pour les apprenants.

Proposés par des collèges, des universités et des instituts autochtones publics et privés, les micro-titres de compétences sont de courte durée, sont souvent en ligne et peuvent être conçus pour répondre aux besoins particuliers des employeurs et des emplois.

Les micro-titres de compétences :

prennent moins de temps à obtenir que les diplômes ou les grades

peuvent être achevés en ligne et comprendre une formation professionnelle sur le terrain

sont souvent créés en collaboration avec des secteurs d'activité, de sorte que les compétences enseignées correspondent aux besoins des employeurs

Portail des micro-titres de compétences

Le portail des micro-titres de compétences héberge aujourd'hui près de 3 000 micro-titres de compétences offerts par les établissements postsecondaires de l'Ontario. Skillsfinder.ai est la prochaine étape dans la prestation de services accessibles, facilitant la recherche des micro-titres de compétences adaptés à vos objectifs de carrière.

À propos d'eCampusOntario

Financée par le gouvernement de l'Ontario, eCampusOntario est une organisation à but non lucratif dont la mission est de devenir un centre d'excellence de l'apprentissage technologique en ligne pour l'ensemble des collèges, des universités et des établissements d'enseignement autochtones financés par les fonds publics de l'Ontario.

SOURCE eCampusOntario

29 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :