/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Champagne participera au petit-déjeuner du maire d'Ottawa/





OTTAWA , ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, prendra part au petit-déjeuner du maire d'Ottawa (anglais), organisé par la Chambre de commerce d'Ottawa, et participera à une causerie en compagnie du maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe.

Date : Le jeudi 29 février 2024

Heure : 8 h (heure de l'Est)

Note à l'intention des représentants des médias

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire sur la page d'inscription pour les médias pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

29 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :