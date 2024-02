Lesaffre inaugure une nouvelle usine de levure en Indonésie, renforçant sa présence en Asie Pacifique





LILLE, France, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lesaffre, acteur mondial de la fermentation et des micro-organismes depuis 170 ans, inaugure aujourd'hui une nouvelle usine en Indonésie dédiée à la production de levure sèche et comprimée.

Lesaffre est présent commercialement en Indonésie depuis plus de 40 ans. PT Saf Indonusa, la première filiale indonésienne de Lesaffre créée en 2000, emploie aujourd'hui plus de 130 personnes dans son usine de mélange d'ingrédients de boulangerie à Surabaya, au siège de Jakarta et dans ses quatre Baking Centertm et bureaux de vente à Jakarta, Medan, Semarang et Surabaya. La nouvelle usine complète l'usine de mélange d'ingrédients de boulangerie déjà active dans la région de Surabaya.

Avec cette nouvelle usine, construite sur un terrain de 9,8 ha à Malang Regency, dans l'est de Java, Lesaffre renforce sa présence géographique à proximité de ses clients. Elle fournira de la levure de boulangerie en Indonésie et dans les pays d'Asie.

Cette nouvelle entité, PT Lesaffre Sari Nusa, est un partenariat entre Lesaffre et son partenaire indonésien de longue date PT Citra Bonang. Plus de 200 nouveaux postes locaux ont été créés pour assurer le fonctionnement de la nouvelle usine.

« ? Lesaffre est pr é sent dans la r é gion Asie-Pacifique depuis plus de 55 ans. Cette nouvelle implantation dans la r é gion illustre notre volont é d'accompagner au mieux nos clients et de r é pondre à leurs besoins par des solutions innovantes. En inaugurant une nouvelle usine à Malang, en Indon é sie, nous affirmons une fois de plus la volont é de Lesaffre d' é voluer et de grandir aux c ô t é s de ses clients, dans un esprit de partenariat ." d é clare Brice-Audren Rich é , Directeur G é n é ral de Lesaffre.

À PROPOS DE LESAFFRE

Acteur majeur mondial de la fermentation depuis plus d'un siècle, Lesaffre, 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, implanté sur tous les continents, compte 11 000 collaborateurs et plus de 96 nationalités. Forts de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons avec clients, partenaires et chercheurs, pour trouver des réponses toujours plus pertinentes aux besoins de nutrition, de santé, de naturalité et de respect de notre environnement. Ainsi, chaque jour, nous explorons et révélons le potentiel infini des micro-organismes.

CONTACT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1893479/Lesaffre_Logo.jpg

29 février 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :