Fiera Capital poursuit son expansion stratégique avec l'ouverture d'un bureau à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Fiera Capital («?Fiera Capital?» ou la «?Société?»), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a annoncé l'ouverture de son premier bureau aux Émirats arabes unis suite à la mise en oeuvre de son nouveau modèle de distribution régionalisé. Ce nouveau bureau représente la première étape des plans de croissance de la Société dans la région du Conseil de coopération du Golfe («?CCG?»), qui comprend six pays - Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis.

Situé au coeur du centre financier international d'Abou Dhabi, ce bureau de Fiera Capital au Moyen-Orient vient bonifier son empreinte mondiale croissante, qui couvre quatre continents. Le nouveau bureau sera codirigé par Paul Doyle et Xavier Zawisza, qui seront responsables de faire croître la clientèle d'investisseurs établie de Fiera Capital. Ils ont été choisis pour leur grande expertise en matière de mobilisation de fonds au Moyen-Orient et leur expérience en tant que conseillers de grands investisseurs institutionnels en matière de recherche et de sélection de gestionnaires d'actifs.

Fiera Capital est un investisseur actif dans la région du Golfe. La Société y déploie ses stratégies pour les marchés émergents et frontaliers, ainsi que son mandat spécialisé axé sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (« MOAN »). Le bureau d'Abou Dhabi constitue ce que la Société appelle ses «?assises?» dans cette région, l'objectif étant d'y étendre sa présence et d'y augmenter la taille de son équipe au fil du temps.

«?Ce premier établissement au Moyen-Orient constitue la pierre angulaire de notre pénétration stratégique dans la région. Il reflète notre volonté d'entretenir une présence solide et durable et marque une autre avancée considérable dans notre stratégie de régionalisation, a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du Conseil et chef mondial de la direction. En tirant parti de notre bassin de clientèle bien établi dans la région, nous sommes judicieusement positionnés pour renforcer notre assise au sein du marché de la région du CCG. Au moment où nous inaugurons nos activités à Abou Dhabi, nous restons déterminés à consolider notre place et à étendre notre influence dans l'ensemble du Moyen-Orient.?»

«?En nous appuyant sur les relations étroites que nous avons tissées avec les fonds souverains, les bureaux de gestion de patrimoine, les caisses de retraite et les grandes sociétés cotées de la région, nous franchissons la prochaine étape logique de notre développement?», a affirmé Klaus Schuster, directeur exécutif et chef de la direction de Fiera Capital EMOA, qui souligne les liens durables de Fiera Capital avec les investisseurs institutionnels dans l'ensemble du CCG. «?Les investisseurs de tous les niveaux tendent de plus en plus à préférer les solutions de portefeuilles multi-actifs. Composées de stratégies pour les marchés publics et privés, ces solutions peuvent être adaptées en fonction de critères précis en matière de répartition d'actifs. Notre offre au Moyen-Orient reproduira les fondements sur lesquels le succès de Fiera Capital s'est bâti : une approche qui consiste à investir dans la qualité sur des horizons à long terme, dans la recherche absolue d'un alpha régulier et financièrement durable.?»

«?Le fait d'être des investisseurs chevronnés au Moyen-Orient nous confère un avantage concurrentiel indéniable, a poursuivi M. Schuster. Nous avons démontré que nous pouvions créer de la valeur dans les régions à forte croissance ainsi que dans les régions où nous sommes déjà présents. Les investisseurs disposant de capitaux à déployer à grande échelle recherchent des points de différence, en particulier dans une période de volatilité des marchés mondiaux.?»

Les classes d'actifs prioritaires des initiatives de Moyen-Orient de Fiera Crédit comprennent les actions mondiales et celles propres à la région MOAN, ainsi que les actifs réels, y compris les biens immobiliers, les infrastructures, le capital naturel et l'exposition indirecte par l'entremise d'instruments de crédit privé. La stratégie Fiera OAKS Actions de marchés émergents sélects, qui investit dans un portefeuille diversifié de plus petits titres de marchés émergents à la recherche de rendements absolus, et qui a fêté en janvier 2024 son troisième anniversaire, se distingue, ayant surclassé 99 % de ses pairs depuis sa création, selon les données de Bloomberg.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en?Europe?et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de?Toronto?sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont?New York?(États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et?Hong Kong?(RAS).

Avertissement important

SOURCE Fiera Capital Corporation

29 février 2024 à 04:00

