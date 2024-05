L'Université de Narxoz annonce un accord avec l'Université Queen's de Belfast pour une branche sur le campus d'Almaty, avec une cérémonie de signature en présence de Lord Cameron





ALMATY, Kazakhstan, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- L' Université de Narxoz, une université privée de premier plan au Kazakhstan et membre du groupe de Bulat Utemuratov, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un partenariat révolutionnaire avec l'Université Queen's de Belfast, une université du groupe Russell, pour ?stabiliser une branche sur le nouveau campus de Narxoz. La branche fournira aux étudiants du Kazakhstan un accès aux programmes universitaires de l'Université Queen's.

L'accord, signé lors d'une cérémonie à laquelle assistait Lord David Cameron, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, et ancien premier ministre britannique, marque une étape importante dans l'histoire de Narxoz. Depuis 2007, l'université s'est lancée dans un voyage de transformation, initié et supervisé par Bulat Utemuratov, pour devenir une institution de classe mondiale grâce à des investissements dans le milieu universitaire, l'infrastructure et des partenariats internationaux. Le nouveau partenariat renforce la relation entre Queen's et Narxoz, en s'appuyant sur leur accord de double degré qui a été annoncé plus tôt cette année.

Sayasat Nurbek, ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur de la République du Kazakhstan, a déclaré : « Conformément à la vision du président d'établir des branches d'universités internationales au Kazakhstan, il est significatif que nous signions un accord de partenariat avec une université du groupe Russell au moment de la visite officielle de Lord Cameron. Cette cérémonie de signature est un moment clé dans l'histoire de l'Université de Narxoz et s'inscrit dans la tendance plus large des grandes universités étrangères à ouvrir activement des succursales dans notre pays. Je suis convaincu que ce partenariat contribuera à nos efforts continus pour fournir une éducation de classe mondiale et favoriser le développement de la science et de l'innovation au Kazakhstan. »

Nola Hewitt-Dundas, vice-chancelière de la faculté, Queen's University Belfast, a décrit : « En tant qu'université internationale, l'Université Queen's de Belfast est ravie de s'associer à l'Université de Narxoz, et ce partenariat s'appuie sur les excellentes relations que nous avons développées avec les étudiants et le personnel universitaire. Nous sommes convaincus que les étudiants de l'Université de Narxoz excelleront dans leurs études et qu'en s'engageant avec notre personnel et d'autres étudiants du monde entier, ils deviendront de futurs leaders dans tous les domaines de la société au Kazakhstan. »

Miras Daulenov, président de l'Université de Narxoz, a ajouté : « Notre partenariat avec l'Université Queen's de Belfast est un exemple de collaboration efficace avec une université de premier plan. Je suis convaincu que le partenariat entre Narxoz et l'Université Queen's renforcera la formation des dirigeants et des experts de l'industrie, favorisera les échanges culturels et renforcera le profil du pays en tant que centre éducatif dans la région. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2404274/Narxoz_University.jpg

3 mai 2024 à 09:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :