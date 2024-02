Les premiers produits TOPCon de type n ZBB-TF ASTRO N7s de 43 MW en production de masse sont livrés sur le marché européen





HANGZHOU, Chine, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Après deux mois d'optimisation des processus et l'introduction de la technologie des cellules photovoltaïques TOPCon 4.0, le premier lot de 43 MW de produits ASTRO N7s ZBB-TF de l'industrie photovoltaïque a été produit en série à partir des gammes de produits Astronergy et livré aux distributeurs du marché européen, mettant en évidence les atouts de la technologie des cellules photovoltaïques de type n de l'entreprise et la maturité de ses processus de fabrication ZBB (Zero BusBar Interconnection Technology) et TF (Tiling Film).

Spécialement conçu pour la production décentralisée et les marchés résidentiels dans le monde entier, le module PV TOPCon de type n ASTRO N7s ZBB-TF a un rendement de conversion moyen supérieur à 23 % parmi les produits de production décentralisée et résidentiels courants et a obtenu la première certification mondiale du TÜV Rheinland pour ce type de produit.

Certifié par le test IEC, le produit ASTRO N7 possède d'excellentes caractéristiques anti-PID. Grâce à ses caractéristiques d'encapsulation à faible contrainte, il est également performant dans la lutte contre les microfissures des cellules photovoltaïques dans différents scénarios d'application.

Avec la production de masse et la livraison des premiers produits ASTRO N7s de 43 MW, Astronergy a réalisé une autre première dans l'industrie en achevant la commercialisation de ces produits d'avant-garde.

Grâce à la technologie ZBB-TF, les fils d'argent sont imprimés sur les cellules TOPCon de type n et des rubans de cuivre étroits sont utilisés pour souder les modules ASTRO N7s. Grâce à cette nouvelle conception et à ce nouveau processus d'interconnexion, la capacité de collecte des porteurs internes des cellules N7s est améliorée, l'efficacité et la puissance du module N7s sont renforcées et l'aspect du module solaire est très esthétique.

Au cours de la fabrication des produits ASTRO N7s, tous les processus sont menés à des températures et des contraintes plus basses, compatibles avec des tranches de silicium plus fines, ce qui permet de réduire de plus de 20 % la consommation de pâte d'argent et de diminuer les émissions de carbone causées par la fabrication des modules.

L'introduction de technologies de pointe telles que la pâte à faible corrosion, le LIF et le POML, a permis aux cellules solaires TOPCon 4.0 d'Astronergy d'augmenter leur efficacité de conversion photoélectrique de 0,3 % à 0,4 %, ce qui accroît encore la capacité de production d'énergie du module.

En tant que pionnier des modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy a mis moins de trois ans à concevoir et à développer divers produits solaires de type n pour chaque scénario d'application possible, ce qui souligne son orientation vers le marché dans un contexte où les produits solaires sont demandés par un plus grand nombre de clients dans différents domaines.

Si l'on considère les marchés mondiaux, les produits solaires de type n sont en train de devenir le courant dominant. Les nombreux atouts de la technologie de type n consolideront la position d'Astronergy en tant qu'acteur clé dans l'élaboration de l'avenir de la production d'énergie solaire.

