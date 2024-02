Zendure dévoile AIO 2400, une solution énergétique tout-en-un pour un avenir durable





DÜSSELDORF, Allemagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- La startup de technologie énergétique en pleine croissance Zendure dévoile la toute dernière gamme de produits, l' AIO 2400 . Cette solution énergétique tout-en-un se compose d'un PVHub, d'un microonduleur, d'une batterie et d'un logiciel pour les débutants à la recherche d'un mode de vie durable sans avoir besoin d'une installation professionnelle. L'AIO 2400 permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance des énergies renouvelables et de gérer leur consommation d'énergie.

Hausse des prix de l'énergie et transition vers des options durables

La hausse des coûts de l'énergie suscite un intérêt accru pour les options durables comme les centrales électriques de balcon ici [1]. En réponse à cette tendance, l'Allemagne propose une augmentation de la puissance autorisée de 600 W à 800 W, conformément aux normes RFG européennes [2].

L'AIO 2400 de Zendure révolutionne l'efficacité énergétique avec son système de stockage plug-and-play. Cette innovation à installation rapide améliore l'autoconsommation en temps réel grâce à son double système MPPT et sa capacité solaire de 1 560 W, ce qui permet d'économiser jusqu'à 642 euros par an avec un système photovoltaïque de 1 500 W et un microonduleur de 800 W. L'AIO 2400 dispose d'une application intelligente avec surveillance MPPT et de câbles cachés pour une intégration élégante dans n'importe quel environnement. Fournissant 800 W de puissance et conforme aux normes légales, sa capacité de 2,4 kWh permet de stocker efficacement l'énergie solaire pour une utilisation nocturne. Il fonctionne jusqu'à -20 °C, ce qui lui permet de s'adapter aux installations extérieures.

AIO 2400 ? Gestion conviviale, efficace et durable de l'énergie

L'AIO 2400 peut être complété par le dispositif Shelly CT ou par une prise intelligente pour un réglage intelligent de la puissance, ce qui améliore le système ZEN+ Home energy hub. Avec la régulation automatique de la puissance de 1 W, l'AIO 2400 offre un taux de sortie réglable de 0 W à 1 200 W, contrôlé avec précision par incréments de 1 W au-dessus de 100 W et par incréments de 30 W entre 31 W et 99 W. La batterie de l'AIO 2400 offre 4 000 cycles jusqu'à 80 % et 8 000 cycles jusqu'à 70 % de capacité. Bénéficiant d'une garantie de 10 ans, l'AIO 2400 est un choix pour ceux qui se lancent dans les solutions énergétiques durables.

L'AIO 2400 sera disponible à partir de 9h le 29 février 2024 (GMT+1) au prix de 1 343,00 euros (0 % TVA), limité à 300 exemplaires.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des start-ups de technologie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Sa mission est de fournir aux ménages du monde entier une énergie propre, fiable et abordable, en vulgarisant les dernières technologies de l'énergie.

