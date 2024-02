Terra Firma Energy Limited signe pour 120 MW de contrats lors d'une enchère record sur le marché de capacité T-4





Terra Firma Energy a signé pour 120 MW de contrats lors d'une vente aux enchères record sur le marché de capacité quatre ans en amont (T-4). Après deux appels d'offres, l'enchère a été compensée à 65 £/kW/année en battant le record de 63 £/kW/année de l'année dernière. Ce résultat exceptionnel permettra à nos actifs sous contrat de recevoir plus de 7,3 millions GBP par année pour être prêts pour fournir un soutien essentiel au National Grid en cas de besoin.

Marché de capacité britannique

Le marché de capacité du Royaume-Uni garantit que l'approvisionnement en électricité répond à la demande, en particulier pendant les périodes de pointe, en encourageant les investissements dans la production et en maintenant la stabilité du réseau. Les résultats des enchères déterminent les prix payés aux producteurs pour assurer la disponibilité de l'électricité. L'enchère T-4 garantit la capacité de livraison dans quatre ans grâce à des accords à long terme de 15 ans, tandis que les enchères T-1 procurent de la capacité juste avant la livraison via des accords de 12 mois. Le 27 février 2024, la vente aux enchères T-4 a été autorisée à 65 £/kW/an pour une livraison en octobre 2027/septembre 2028.

William Davies, directeur général, Terra Firma Energy, déclare : « Je suis ravi d'annoncer que notre équipe a obtenu 120 MW de contrats lors de la dernière vente aux enchères du marché de capacité T-4. Le prix record de compensation de la vente aux enchères souligne l'importance croissante de veiller à ce que nous créons notre stratégie de développement de la production avec la sécurité énergétique comme élément central. Nous sommes ravis de jouer un rôle clé en fournissant aux communautés dans tout le pays avec la sécurité énergétique dont elles ont besoin pour l'avenir. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Terra Firma Energy, veuillez cliquer ici

Notes aux rédacteurs

À propos de Terra Firma Energy Limited

Terra Firma Energy Limited est une société privée basée au Royaume-Uni opérant dans le développement de projets d'énergie renouvelable et durable. Nous concevons, développons et construisons des projets, avec un approvisionnement responsable, en mettant l'accent sur le fait d'en faire une source de production d'énergie plus propre et plus respectueuse pour les générations futures.

Site Web - Home - Terrafirma Energy

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/terra-firma-energy-limited/

YouTube - https://youtube.com/@terrafirmaenergy?si=QXIeYkWajprAowg6

Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100090781489759

Instagram - https://www.instagram.com/terrafirmaenergyuk/

X - https://x.com/tfenergyuk?s=21&t=-U9hoHD9f4OzkyQSpY301A

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 février 2024 à 23:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :