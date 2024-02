OCSiAl nomme Peter Cuneo au poste de président du conseil d'administration





OCSiAl, le leader mondial de la technologie industrielle de synthèse de nanotubes de graphène, annonce la nomination de Peter Cuneo au poste de président du conseil d'administration.

En tant que président-directeur général de Marvel Entertainment, M. Cuneo a piloté le redressement légendaire d'une franchise de super-héros en difficulté tout juste sortie de la faillite, pour créer un géant de l'industrie du divertissement, le cours de l'action évoluant de $0,96 à $54 par action acquise par Disney en 2009. Au cours de sa carrière remarquable, M. Cuneo a également occupé les postes de président-directeur général de Remington Products, président de Security Hardware Group de Black & Decker et président du groupe pharmaceutique Bristol Myers Squibb au Canada.

OCSiAl bénéficie de la riche expérience de leadership stratégique et du parcours exemplaire en matière d'investissement de M. Cuneo dans de nombreux secteurs. Ce dernier déclare : « Je suis ravi de rejoindre OCSiAl, qui pourrait devenir un leader mondial dans le domaine des nanotechnologies. »

Konstantin Notman, PDG d'OCSiAl, déclare : « Je me réjouis d'accueillir Peter au sein de notre conseil d'administration. OCSiAl a besoin de son expérience éprouvée ainsi que de son leadership stratégique pour franchir les prochaines étapes de son ascension et évoluer du statut de licorne à celui d'acteur mondial. »

La mission d'OCSiAl est d'améliorer certaines des propriétés de l'ensemble des matériaux de base utilisés par l'industrie mondiale. L'entreprise développe des solutions universelles de nanotubes qui permettent aux clients d'ajouter des nanotubes aux matériaux dans le cadre de processus de fabrication standard. De concert avec ses clients et ses partenaires, OCSiAl élabore de nouvelles générations de matériaux et de produits finis nanoaugmentés qui présentent des propriétés jusqu'alors insoupçonnées. Ces produits d'un nouveau genre établissent de nouvelles normes de marché et joueront un rôle crucial dans l'accélération de la transition vers un avenir neutre en carbone.

---

À propos d'OCSiAl

Basé au Luxembourg, OCSiAl est le plus grand producteur mondial de nanotubes de graphène, également appelés nanotubes de carbone à paroi simple. OCSiAl produit des nanotubes de graphène de haute pureté à l'échelle industrielle sous la marque TUBALLtm. Les nanotubes de graphène peuvent être potentiellement appliqués à près de 50 % du marché mondial des matériaux. OCSiAl a développé et commercialise à l'échelle mondiale une large gamme de produits à base de nanotubes pour les sources d'énergie électrochimiques et divers polymères. L'entreprise élabore des produits fondamentalement nouveaux basés sur ces nanotubes. Sa force de vente et son réseau de distributeurs couvrent plus de 50 pays dans le monde.

https://ocsial.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 février 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :