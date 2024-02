S'attaquer à l'épidémie : Premières lignes directrices cliniques visant à équiper les professionnels de la santé et des services sociaux pour lutter contre l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées





En collaboration avec un groupe interdisciplinaire d'experts en la matière, la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) a élaboré des lignes directrices cliniques, les premières du genre, pour lutter contre l'isolement social et la solitude chez les aînés.

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Les professionnels des soins de santé et des services sociaux canadiens ont désormais accès à des outils et à des ressources cliniques pour mieux soutenir les personnes âgées qui risquent de faire face à l'isolement et à la solitude, ou qui en souffrent déjà.

Élaborées par la CCSMPA et dirigées par le Dr David Conn (professeur à l'Université de Toronto), gérontopsychiatre à Baycrest, et un groupe de travail interdisciplinaire composé d'experts de tout le Canada, les Lignes directrices cliniques canadiennes sur l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées contiennent 17 recommandations fondées sur des données probantes que les professionnels des soins de santé et des services sociaux devraient prendre en considération dans leur pratique. Ces recommandations portent sur la prévention, le dépistage, l'évaluation et les interventions de prise en charge en cas d'isolement social et de solitude chez les aînés. Ces derniers peuvent également consulter une variété de nouvelles ressources, notamment la présente brochure, développées pour les aider à faire face aux répercussions physiques et mentales potentielles de l'isolement social et de la solitude.

Découvrez les nouvelles lignes directrices et les ressources qui donnent aux professionnels de la santé et des services sociaux, aux personnes aînées et aux proches aidants les moyens d'agir partout au pays.

L'isolement social et la solitude sont des éléments clés qui influencent le bien-être physique et mental des aînés partout au Canada. Selon des recherches, vivre dans l'isolement social et la solitude est comparable au fait de fumer 15 cigarettes par jour. Les conséquences de ces problèmes vont au-delà du bien-être émotionnel et touchent l'état de santé général, en plus d'exacerber les maladies chroniques et d'augmenter le risque de mortalité.

À mesure qu'ils avancent en âge, les aînés font face à des périodes charnières dans leur vie, comme la retraite ou la perte d'un conjoint ou d'un partenaire, qui peuvent contribuer au risque d'isolement social ou de solitude. « De nombreux facteurs peuvent contribuer à l'association entre la solitude et l'isolement social, d'une part, et les maladies mentales et physiques, d'autre part, en particulier chez les personnes aînées », déclare le Dr David Conn, coprésident de la CCSMPA. « Avec de bonnes connaissances, une formation appropriée et des ressources adéquates, il est possible d'atténuer les répercussions de l'isolement social et de la solitude. Ces lignes directrices sont un important pas en avant dans cette direction. »

« Nous sommes ravis de participer à un effort mondial croissant pour lutter contre l'isolement social et la solitude chez les aînés », déclare Claire Checkland, directrice générale de la CCSMPA. « Il est encourageant de constater que tant de gouvernements, d'organisations et de cliniciens prennent des mesures significatives dans ce sens. »

Faits en bref :

L'isolement social et la solitude chez les aînés peuvent varier en fonction de l'âge : Pas moins de 41 % des aînés canadiens âgés de 50 ans et plus sont confrontés à un risque d'isolement social. Jusqu'à 58 % d'entre eux ont fait l'expérience de la solitude. Parmi les aînés canadiens âgés de 50 à 64 ans, près d'un aîné sur quatre (23 %) se sent très seul. 41 % se sentent un peu seuls.

Au Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 20,3 % de la population en 2021, selon la Vitrine statistique sur le vieillissement de la population de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Avec la croissance rapide de ces effectifs, les enjeux liés à l'isolement social et à la solitude sont de plus en plus préoccupants, au Québec comme à l'étranger.

de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). croissance rapide de ces effectifs, les enjeux liés à l'isolement social et à la solitude sont de plus en plus préoccupants, au Québec comme à l'étranger. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 25 % des personnes aînées sont socialement isolées dans le monde.

Les études démontrent que l'isolement social est un important facteur de risque de mortalité prématurée. Voici certains risques de santé liés à l'isolement et à la solitude chez les aînés de plus de 50 ans : risque accru d'accident vasculaire cérébral de 32 % augmentation du risque de mortalité par cancer de 25 % augmentation du risque de développer la démence de 50 %



Informations complémentaires :

En 2022, un groupe de travail a été constitué pour étudier et élaborer les lignes directrices. Ce groupe interdisciplinaire était composé d'experts de premier plan dans l'étude de l'isolement social et de la solitude chez les personnes aînées de partout au Canada. Les membres se sont réunis pendant 18 mois pour faire avancer ce travail en offrant leur expertise clinique, professionnelle et en matière de recherche, en évaluant les données de recherche, en votant les recommandations et en rédigeant les lignes directrices.

À propos de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA) :

La mission de la Coalition est de promouvoir la santé mentale des personnes âgées en rassemblant les gens, les idées et les ressources. La CCSMPA oeuvre sans relâche pour améliorer le bien-être mental des personnes aînées dans tous les contextes. En tant qu'unique organisation nationale axée sur la santé mentale des aînés, la Coalition s'engage à entretenir et à développer un groupe d'organisations et d'individus qui, ensemble, mettront en lumière les questions relatives à la santé mentale et au bien-être des personnes aînées. La CCSMPA a commencé ses activités en tant qu'un projet mis sur pied par l'Académie canadienne de gérontopsychiatrie (ACGP) et continue de fonctionner sous la supervision du conseil d'administration de l'ACGP.

www.ccsmpa.ca

Rester connecté :

Regardez notre vidéo promotionelle

Suivez la CCSMPA sur Facebook

Suivez la CCSMPA sur Twitter

Suivez la CCSMPA sur LinkedIn

S'abonner au CCSMPA sur YouTube

SOURCE Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées

28 février 2024 à 09:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :