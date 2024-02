Les jeunes adultes sur les réseaux sociaux sont des cibles parfaites pour les fraudeurs, mais beaucoup sont gênés d'admettre qu'ils ont été la victime d'une arnaque : Sondage TD





Près du tiers des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont déjà été la victime d'une arnaque. Toutefois, ils s'informent désormais davantage sur la fraude financière

TORONTO, le 28 févr. 2024 /CNW/ - À l'ère de la connectivité numérique, un récent sondage de la TD révèle que, bien qu'ils soient très bons avec la technologie, beaucoup de jeunes adultes de 18 à 34 ans indiquent être plus susceptibles d'être la cible de fraudes financières sur les réseaux sociaux (41 %) que les groupes plus âgés. Près du tiers d'entre eux admettent même être déjà tombés dans le piège.

En outre, une encore plus grande proportion de jeunes adultes (43 %) ont indiqué qu'ils seraient trop gênés pour en parler s'ils étaient victimes d'une fraude ou d'une arnaque, ce qui signifie que beaucoup d'incidents ne sont probablement pas signalés.

Un sentiment de vulnérabilité

Alors qu'ils apprennent à gérer leurs finances, beaucoup de jeunes adultes sont de plus en plus préoccupés par la fraude financière.

Des personnes âgées de 18 à 34 ans ayant participé au sondage :

62 % indiquent se sentir vulnérables par rapport aux fraudes financières dont elles pourraient être la cible;

93 % croient que les tentatives de fraudes augmenteront au cours de la prochaine année;

et 63 % déclarent être plus que jamais visées par des arnaques.

« Grandir avec la technologie et avoir une facilité innée à l'utiliser ne signifie pas être immunisé contre les dangers des arnaques en ligne, prévient la spécialiste en fraudes de la TD Sophia Leung, première vice-présidente, plateforme Protection. Les méthodes de fraude financière étant de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter, il n'y a rien de gênant à tomber dans le piège. En revanche, il est important de rester alerte aux menaces et de se prémunir contre les futures tentatives de fraude en s'informant. »

S'armer d'un savoir-faire contre la fraude

La sensibilisation à la prévention de la fraude est primordiale pour protéger son bien-être financier et sa sécurité numérique. Bien que beaucoup de jeunes adultes prennent le temps de s'informer sur la fraude, ils sont nombreux à dire qu'ils ont tout de même peur de se faire prendre par des arnaques liées à l'emploi (19 %), aux placements (15 %) et par chèque (12 %).

Éviter les arnaques liées à l'emploi :

Faites preuve de prudence lorsque vous recevez des offres d'emploi qui vous promettent de « l'argent facile » par message texte ou courriel. Vous ne devriez jamais avoir à utiliser votre compte bancaire ou vos produits de crédit personnels pour transférer de l'argent à un tiers dans le cadre d'un emploi.

Éviter les arnaques liées aux placements :

Faites preuve d'esprit critique. Une arnaque liée aux placements implique souvent d'agir dans l'urgence et de prendre une décision rapidement. Méfiez-vous des conseils que vous n'avez pas demandés et renseignez-vous comme il faut, notamment sur l'entreprise et la licence professionnelle de la personne, avant de prendre une décision d'ordre financier.

Éviter les arnaques par chèque :

Lors d'une arnaque par chèque, les fraudeurs vous demanderont souvent de déposer un chèque dans votre compte, puis vous mettront la pression pour que vous leur envoyiez l'argent avant l'approbation du chèque. Pour éviter ce risque, réduisez l'utilisation des chèques et préférez les règlements électroniques, comme les virements interbancaires, les dépôts directs et les paiements préautorisés.

Protéger ses finances

En plus de connaître les menaces, il importe de prendre des mesures pour protéger vos renseignements personnels et financiers. La TD offre plusieurs outils pour assurer la sécurité de vos comptes, prévenir le vol d'identité et en apprendre plus sur la fraude financière, notamment les suivants :

Vérification en deux temps : Lorsque vous accédez à vos comptes, la TD utilise la vérification en deux temps pour vous protéger et confirmer votre identité.

: Lorsque vous accédez à vos comptes, la TD utilise la vérification en deux temps pour vous protéger et confirmer votre identité. Alertes de fraude TD : Recevez immédiatement un avis par message texte à votre numéro de téléphone mobile canadien si la TD détecte une activité suspecte sur vos cartes de crédit TD ou vos cartes Accès TD.

: Recevez immédiatement un avis par message texte à votre numéro de téléphone mobile canadien si la TD détecte une activité suspecte sur vos cartes de crédit TD ou vos cartes Accès TD. Dépôt automatique : Les fonds que vous recevez par Virement Interac MD peuvent être déposés automatiquement dans votre compte sans que vous ayez à répondre à une question de sécurité. C'est une façon pratique et sécuritaire de recevoir de l'argent.

: Les fonds que vous recevez par Virement peuvent être déposés automatiquement dans votre compte sans que vous ayez à répondre à une question de sécurité. C'est une façon pratique et sécuritaire de recevoir de l'argent. EmpreinteVocale TD : Cette technologie de reconnaissance vocale permet à la TD de confirmer votre identité en s'appuyant sur votre voix.

: Cette technologie de reconnaissance vocale permet à la TD de confirmer votre identité en s'appuyant sur votre voix. Appli mobile Dépense TD : L'appli, qui vous permet de faire le suivi de vos épargnes et de vos dépenses, peut aussi vous envoyer des alertes à chaque fois qu'un achat ou une avance de fonds a lieu avec votre carte.

: L'appli, qui vous permet de faire le suivi de vos épargnes et de vos dépenses, peut aussi vous envoyer des alertes à chaque fois qu'un achat ou une avance de fonds a lieu avec votre carte. Ressources de la TD : Le site TD.com offre des ressources utiles sur la fraude et les façons d'éviter les arnaques courantes. Vous pouvez aussi visiter le portail sur la prévention de la fraude d'Actualités TD pour lire une variété d'articles approfondis expliquant comment vous protéger, vos proches et vous, contre les fraudeurs et les cybermenaces.

« Si vous tombez dans le piège d'une fraude ou d'une arnaque, la meilleure chose à faire est de la signaler pour que les autres soient au courant et puissent prendre des mesures pour se protéger, dit Sophia Leung. Plus il y a de sensibilisation et d'information qui circulent sur les activités frauduleuses en ligne, mieux c'est. En communiquant ce que vous savez, en vous informant sur les différents types de fraudes et d'arnaques qui existent et en utilisant les outils à votre disposition, vous pouvez éviter d'être une victime et protéger vos finances. »

À propos du sondage de la TD

Ce sondage d'opinion publique a été réalisé pour le compte du Groupe Banque TD du 30 janvier au 4 février 2024 par les experts en gestion de données et d'échantillons de Maru/Blue. Le sondage a été mené auprès de 1 085 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 085 personnes aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,96 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

28 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :