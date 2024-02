Le printemps 2024 à haut risque





L'Aperçu du printemps 2024 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - La douceur et le manque de neige résument bien l'hiver 2023-2024 au pays, rendant la pratique des sports hivernaux difficiles. Est-ce que les adeptes de la saison froide peuvent espérer se reprendre au printemps? MétéoMédia prévoit que le printemps 2024 s'avérera plutôt favorable aux amoureux de l'été.

« Plusieurs régions connaîtront l'un des hivers parmi les plus doux jamais observés, ce qui s'aligne bien avec le contexte El Niño des derniers mois », note Chris Scott, météorologue en chef de MétéoMédia. « Le contexte météorologique n'est pas favorable aux descentes d'air froid intenses et prolongées sur le continent au printemps, mais quelques évènements qui nous donneront l'impression de revenir en arrière nous attendent ici et là », ajoute-t-il.

« Beaucoup de régions au Québec ont souffert du manque de neige pour les activités extérieures cet hiver. Au lieu de se rattraper en mars, les températures pencheront vers la douceur qui dominera dans l'est du pays, rendant le couvert de neige encore plus précaire. », explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Combiné avec un temps doux et sec aussi prévu durant les prochains mois, le risque de feux de forêt et de sécheresse sera particulièrement à surveiller en deuxième moitié de saison », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

Le printemps 2024 sera hâtif pour le Québec comme pour l'Ontario. Les températures resteront clémentes pour une majorité du printemps. De courtes poussées d'air arctique pourraient toutefois nous surprendre à l'occasion, plus particulièrement en première moitié de saison. Il n'est donc pas impossible de connaître encore des épisodes neigeux importants, mais ceux-ci ne seront pas fréquents. Avec moins de précipitations que la normale et un couvert neigeux déficient, le risque d'inondation est plutôt bas ce printemps.

Ailleurs au pays

Le temps sera clément au pays ce printemps. Les températures se tiendront au-dessus des normales et moins de précipitations sont attendues dans les Rocheuses. Un risque de sécheresse et de feux de forêt est élevé pour l'Ouest canadien.

Les Maritimes seront davantage à l'abri du temps doux. La douceur sera présente, mais dans une moindre mesure, surtout durant la première moitié du printemps. Le risque d'inondation n'est pas aussi élevé que par les années passées.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu du printemps 2024 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Au-dessus des normales Sous les normales, sauf pour le nord

de la province qui sera près des

normales Alberta Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le nord

de la province qui sera sous les

normales Saskatchewan Au-dessus des normales Près des normales Manitoba Au-dessus des normales, sauf

pour le nord de la province qui

sera près des normales Près des normales, sauf pour le centre

de la province qui sera au-dessus des

normales Ontario Au-dessus des normales, sauf

pour le nord de la province qui

sera près des normales Sous les normales, sauf pour le nord

de la province qui sera près des

normales Québec Au-dessus des normales, sauf

pour l'est de la province qui sera

près des normales Sous les normales, sauf pour le nord

de la province qui sera près des

normales Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Près des normales, sauf pour le

Labrador qui sera au-dessus des

normales Près des normales, sauf pour le sud-

ouest de la Nouvelle-Écosse qui sera

au-dessus des normales Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales, sauf

pour l'ouest du Nunavut qui sera

près des normales Près des normales

Les prévisions printanières détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

Possibilité d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 28 février au 1er mars 2024. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions printanières de cette année.

