Hanshow dévoile ses innovations en matière de Retail Vert à l'occasion du salon EuroCIS 2024





Hanshow, spécialiste de l'innovation technologique pour le commerce de détail, a dévoilé aujourd'hui une série de solutions conçues pour accélérer l'avancée du retail vers un avenir plus durable (Green Store Solutions),. En complément de ses innovations, Hanshow a également publié un rapport complet sur la numérisation verte (Green Digitalization Report) en coopération avec ses partenaires technologiques Microsoft, Intel et E-Ink.

Les étiquettes électroniques de gondole (EEG) de la série Polaris Pro se distinguent par un écran de grande taille, une possibilité d'affichage multicolore et une batterie remplaçable par l'utilisateur et conçue pour sa longévité, incarnant l'engagement de Hanshow en matière de développement durable.

S'appuyant sur les avancées innovantes des étiquettes de la gamme Polaris Pro, les Green Store Solutions de Hanshow vont au-delà des EEG pour proposer un marketing dynamique en magasin et des solutions pilotées par l'IA. Ces innovations optimisent les performances des magasins, permettent des promotions ciblées, une gestion précise des stocks et des données en temps réel et facilitent des opérations plus intelligentes et plus écologiques.

Pour repousser les limites de ce qui est possible dans le secteur de la vente au détail, Hanshow intègre la technologie GenAI dans ses solutions numériques de vente au détail, ce qui permet d'optimiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience client. Cette adoption de la GenAI simplifie les processus complexes et la prise de décision, rendant les opérations de vente au détail plus efficaces et plus intuitives. La GenAI sert d'assistant à la fois pour le personnel du magasin mais aussi pour les clients, rendant la navigation plus aisée, personnalisant l'expérience d'achat et améliorant la productivité du personnel.

Le Green Digitalization Report de Hanshow qui fait autorité dans le secteur, met en évidence le double avantage de la numérisation et de la durabilité. Ce rapport, élaboré en coopération avec Microsoft, Intel et E-Ink, propose une analyse approfondie de la manière dont les détaillants peuvent utiliser la numérisation verte comme double moteur de croissance, en associant éco-efficacité et innovation de pointe.

« Hanshow est fière d'être à l'avant-garde du mouvement qui vise à offrir un avenir plus vert et plus numérique au commerce de détail », a déclaré Liangyan Li, vice-président senior et responsable des ventes mondiales chez Hanshow. « Avec l'introduction de la série Polaris Pro, de nos Green Store Solutions complètes, ainsi qu'avec notre travail de pionnier en matière de GenAI, nous ouvrons la voie aux détaillants pour leur permettre d'opérer de manière durable, sans que la satisfaction de la clientèle ou l'excellence opérationnelle en soient compromises. »

Pour faire découvrir les nombreuses façons dont la technologie pose des bases plus solides pour le développement durable dans le secteur de la vente au détail, le Green Digitalization Report de Hanshow énumère des stratégies concrètes permettant d'intégrer le développement durable dans les opérations commerciales au moyen de technologies novatrices. Le rapport, qui a été publié conjointement avec les partenaires industriels de l'entreprise, Microsoft, Intel et E-Ink, auquel ces derniers ont largement contribué, met l'accent sur la myriade de manières dont les nouvelles avancées technologiques en matière d'IA, d'IoT et de prise de décision fondée sur les données vont permettre d'optimiser la gestion, réduire le gaspillage des ressources ainsi que les coûts des magasins, améliorer la productivité et la satisfaction au travail des collaborateurs, suivre et ajuster plus précisément les expériences des clients en magasin et en ligne, tout en aidant les détaillants à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Les détaillants désireux de découvrir la série Polaris Pro, les Green Store Solutions et les conclusions du Green Digitalization Report sont invités à prendre contact avec l'équipe de Hanshow. Des démonstrations sont proposées pour montrer la manière dont ces initiatives peuvent être intégrées de manière transparente dans les cadres existants de la vente au détail.

À propos de Hanshow

Hanshow est l'un des leaders mondiaux dans le développement et la fabrication d'étiquettes électroniques de gondole et de solutions pour magasins numériques. La société offre à ses clients du monde entier une série de points de contact IoT personnalisés et des solutions pour magasins numériques qui permettent de disposer d'informations centrées sur le client. Les solutions de Hanshow servent un grand nombre de magasins dans plus de 50 pays et régions, les aidant à rationaliser leurs opérations, à optimiser leurs stratégies de prix et à offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hanshow.com.

28 février 2024 à 05:00

