WNP sera la première d'une série d'acquisitions prévues pour l'Anomaly Alliance, dans le cadre du développement de Stagwell en Europe et internationalement.

PARIS, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- Stagwell ( NASDAQ : STGW ) , le réseau de challengers dédiés à la transformation du marketing a conclu un accord pour acquérir WHAT'S NEXT PARTNERS ( WNP ) , une agence conseil française spécialisée dans les stratégies de transformation marketing , la communication intégrée et digitale , et la conception et production de contenus créatifs.

WNP deviendra le premier partenaire d'Anomaly Alliance , dont l'ambition est d'étendre sa présence mondiale au delà de ses bureaux actuels de New York , Los Angeles , Toronto , Londres , Berlin et Shanghai .

WNP est l'une des principales agences conseil indépendantes en France , qui s'illustre par son travail pour des clients tels Cora , Danone , Ecouter Voir , Meetic et Savencia . WNP renforcera la présence d'Anomaly en Europe et contribuera à renforcer le service apportés aux grands comptes européens à travers ses capacités de conseil en transformation digitale du marketing , d' innovation marketing , de production de contenus créatifs , d'expérience digitale des consommateurs , et de gestion de la relation client ( CRM ) basée sur la data et l'IA .

« Anomaly continue de croitre fortement au niveau mondial , car nos clients sont convaincus par notre recherche permanente d'efficacité , notre approche créative systématique dans tous les aspects du marketing , et notre esprit résolument entrepreneurial . Cette alchimie n'est pas aisément reproductible . A chaque fois ou nous nous étendons géographiquement , à travers tous les continents , il est primordial que nos clients sachent qu'ils retrouveront notre culture et nos expertises , qui illustrent pleinement le fait d'être une anomalie sur le marché « déclare Carl Johnson ,fondateur et président exécutif d'Anomaly . « Nous avons trouvé en What's Next partners une âme soeur en Europe , et je ne pourrais être plus heureux d'accueillir ses collaborateurs au sein de notre équipe « .

Guy Chauvel , fondateur et Président de WNP , apporte à ce partenariat une expérience professionnelle exceptionnelle en matière de leadership stratégique et créatif puisqu'il a été « executive vice president « de JWT WW , alors troisième plus grand network mondial , et CEO pour l'Europe d'Havas . Il a directement conseillé des sociétés de premier ordre au niveau global parmi lesquelles P&G , L'Oréal , Unilever , Rolex , Disney . Avec ses associés chez WNP , Eric Delannoy , Benjamin Levy , Nicolas Gayet et Mathieu Vinciguerra , ils contribueront à apporter aux clients des solutions innovantes au sein d'Anomaly Alliance et de Stagwell .

"Les annonceurs a qui nous parlons ou avec lesquels nous travaillons nous poussent à nous développer à l'international .Nous avons toujours gardé un oeil attentif sur Anomaly au cours des 15 dernières années , y trouvant une source d'inspiration , et nous sommes fascinés par le modèle et la culture de l'entreprise « a déclaré G Chauvel . » Lorsque nous avons décidé de choisir notre nouveau partenaire global , Anomaly était le choix évident .Je suis ravi qu'ils aient accepté . Nous avons également été très impressionnés par le management engagé , ouvert d'esprit et disruptif de Stagwell , et nous sommes enthousiastes à l'idée de nous développer au sein de cette société « .

« Le nouveau pipeline d'affaires exceptionnel de 2023 a clairement montré que la proposition de Stagwell résonne auprès des clients « a ajouté Mark Penn , Chairman & CEO de Stagwell . » Nous sommes déterminés à développer notre approche technologique unique pour transformer le marketing en France et en Europe . Nous sommes ravis d'accueillir des leaders éprouvés comme les partners de WNP et Guy , afin de bâtir une équipe européenne de premier ordre pour soutenir nos clients et nos talents en 2024 « .

Actuellement, Anomaly possède des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto, Londres, Berlin et Shanghai. D'autres acquisitions pour l'Anomaly Alliance suivront, de l'Amérique latine à l'Asie-Pacifique.

WNP représentera la deuxième acquisition annoncée par Stagwell en 2024 après l'achat de Team Epiphany, une agence créative culturaliste reliant les marques aux consommateurs multiculturels, en janvier 2024 et Sidekick, un cabinet de conseil créatif au Royaume-Uni, a annoncé en février 2024.

À propos de Stagwell

Stagwell (NASDAQ: STGW) est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous fournissons une performance créative à l'échelle pour les marques les plus ambitieuses du monde, en connectant une créativité qui fait bouger les cultures avec une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un seul objectif : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com

