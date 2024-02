BALMAIN BEAUTY DÉVOILE UNE EXPÉRIENCE PARFUM INÉDITE PRÉVUE POUR SEPTEMBRE 2024





PARIS, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- BALMAIN BEAUTY dévoile « Projet Confidentiel », une nouvelle expérience inédite de parfum qui sera lancée en septembre 2024. La campagne révèle une série d'images présentant un flacon de parfum noir mat apposé simplement du logo PB emblématique de Balmain peu avant le défilé de la marque le 28 février 2024.

« Je rêve de BALMAIN BEAUTY depuis mes premiers moments chez Balmain », a déclaré Olivier Rousteing, Directeur artistique de Balmain. « La beauté a toujours fait partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère, un nouveau chapitre que nous écrirons tous ensemble. »

La société The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) et Balmain ont annoncé en septembre 2022 un accord de licence afin de collaborer sur le développement, la production et la distribution d'une gamme de produits de beauté innovants voués à transformer le milieu du luxe et de la beauté.

La campagne « Projet Confidentiel » de BALMAIN BEAUTY a été photographiée et réalisée par Carlijn Jacobs, avec la mannequin Akuol Deng Atem et une bande sonore signée Henri Scars Struck de l'agence The Other Side Of The Brain. L'artiste digital Ian Padgham a également créé une vidéo en réalité augmentée à travers Paris.

À propose de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, de la commercialisation et de la vente de soins pour la peau, pour les cheveux, de produits de maquillage et de parfums haut de gamme et un représentant de marques de luxe et de prestige à travers le monde. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ 150 pays et régions, notamment sous les noms de marques suivants : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M?A?C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ et la gamme des marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

À propos de Balmain

En inventant un « New French Style » il y a plus de 75 ans, Pierre Balmain a instantanément fait de sa Maison éponyme le précurseur d'une haute-couture féminine, nouvelle et irrévérencieuse qui a su bousculer les conventions de son époque. Armé de cette audace révolutionnaire, Pierre Balmain est devenu l'un des rares jeunes talents français à orchestrer l'âge d'or de la couture du milieu du siècle afin de rendre à Paris sa place de capitale de la mode internationale.

Depuis 2011, Olivier Rousteing, le Directeur de Création de Balmain, développe avec modernité l'extraordinaire héritage de Pierre Balmain tout en restant fidèle à sa propre détermination ? celle de créer des vêtements empreints des valeurs d'inclusion et de dynamisme qui accompagnent toute une légion d'enthousiastes aux quatre coins du monde. Le résultat est une silhouette Balmain unique et immédiatement reconnaissable qui met en exergue le savoir-faire artisanal des ateliers de la Maison à travers des collections évoquant avec justesse la richesse de l'élégance parisienne.

