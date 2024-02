AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie de citoyenneté pour commémorer le Mois de l'histoire des Noirs 2024





OTTAWA, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Pour commémorer le Mois de l'histoire des Noirs, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 19 nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens du Canada. La cérémonie sera présidée par la juge de la citoyenneté Rochelle Ivri.

Invités spéciaux

Veda Weselake , aînée métisse

, aînée métisse Jessie Simmons , chanteuse de l'hymne

, chanteuse de l'hymne Sarah Onyango, membre du conseil d'administration, Black History Ottawa

Matthieu Gilles, greffier de cérémonie

Date : Mercredi 28 février 2024 Heure : 10 h 30 (HE)



Lieu : 131, rue Queen

Salle 8-053 (8e étage)

Ottawa (Ontario) K1P 2B6

La cérémonie sera également diffusée en direct sur YouTube.

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HE).

Les membres de la tribune de la presse parlementaire pourront assister à l'événement.

Les médias accrédités qui ne sont pas membres de la tribune de la presse parlementaire peuvent demander un laissez-passer temporaire en contactant [email protected] .

. Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

27 février 2024 à 15:34

