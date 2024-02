Plus d'un tiers des organismes d'aide alimentaire au Canada ne sont pas en mesure de répondre aux demandes, malgré l'augmentation prévue des besoins en 2024





Deuxième Récolte publie les résultats clés d'une nouvelle étude

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Deuxième Récolte, la plus grande organisation canadienne de récupération alimentaire, présente de nouvelles données sur les besoins anticipés en aide alimentaire au Canada pour l'année?2024. Intitulée Faim de Changement, l'étude révèle que plus d'un tiers des organisations à but non lucratif fournissant de la nourriture gratuite ont actuellement une liste d'attente et refoulent des personnes en raison du manque de ressources.

« Les Canadiens ne sont plus en mesure de faire face à l'augmentation des prix de la nourriture, a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. De plus en plus de personnes sont obligées de faire appel à la charité alimentaire qui, n'est qu'une solution de dernier recours. Les organismes de bienfaisance alimentaire ont déjà du mal à répondre à la demande actuelle, et beaucoup d'entre eux sont obligés de refuser des gens et d'ajouter leur nom à des listes d'attente croissantes pour obtenir de l'aide. Nos systèmes cèdent sous la pression ».

L'enquête évalue comment le secteur des organismes d'aide alimentaire, incluant banques alimentaires, organismes religieux, écoles, refuges et de nombreux autres organismes de services sociaux, anticipe l'évolution des besoins de leurs programmes de soutien alimentaires cette année. À la fin de l'année 2023, plus de 1400 organisations canadiennes à but non lucratif aidant les gens avec de la nourriture ont été interrogées. C'est la deuxième année que Deuxième Récolte réalise cette étude.

Voici quelques faits saillants du rapport?:

36 % des organismes doivent mettre des gens sur une liste d'attente.

même de 30 % à . Cela représente plus d'un million de nouvelles personnes au pays qui devront recourir aux banques alimentaires cette année; 43 % des organismes auront besoin de 50 % ou plus de denrées périssables pour répondre à la demande cette année ;

52 % des organismes auront besoin de 50 % ou plus d'aliments non périssables pour répondre à la demande cette année;

le financement moyen requis par organisme a augmenté de 13 % par rapport à l'année dernière, ce qui représente 76 000 $ par organisme en moyenne.

« Les organismes sans but lucratif?alimentaires ne sont pas une solution durable à l'insécurité alimentaire, c'est un pansement sur une plaie ouverte, a déclaré Mme. Nikkel. Il faut traiter la source de l'insécurité alimentaire, et non seulement ses symptômes. Il faut des solutions qui s'attaquent à la pauvreté et qui apportent un soulagement rapide. Nous avons besoin du soutien des gouvernements fédéral et provinciaux et d'interventions telles que le rétablissement du Programme de récupération d'aliments excédentaires, l'élargissement de l'admissibilité au remboursement de la TPS sur les produits d'épicerie, l'augmentation du salaire minimum et des taux d'aide sociale et la réduction des impôts pour les ménages aux revenus les plus faibles ».

Au niveau municipal, Lori Nikkel plaide en faveur d'actions visant à augmenter la quantité de nourriture injectée aux organismes, telles que la redistribution obligatoire des surplus d'aliments comestibles par les restaurateurs, les distributeurs, les festivals et les événements. Il faut également des politiques publiques liées à l'évaluation et à la déclaration des déchets alimentaires par les entreprises.

Les médias sont invités à assister à une présentation des résultats de l'étude par Lori Nikkel, avec des commentaires d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, le 22 février à 11 heures au siège social de Deuxième Récolte à Etobicoke, au 120 The East Mall.

Un résumé des conclusions du rapport, y compris les résultats régionaux pour Toronto, Montréal, Ottawa, Vancouver, Calgary et Halifax, est disponible ici : https://www.deuxiemerecolte.ca/ressources/recherche/faim-changement

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et une experte en matière de récupération de denrées périssables. Chaque année, elle élargit son réseau au sein du secteur de l'alimentation pour accueillir plus de fermes, de transformateurs, de distributeurs, de détaillants, et de services alimentaires. Elle collabore avec des milliers d'entreprises à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin de réduire le gaspillage d'aliments comestibles et, par le fait même, d'éviter l'émission de milliers de kilogrammes de gaz à effet de serre dommageables pour l'environnement. La nourriture récupérée par Deuxième Récolte est redirigée vers des organismes de bienfaisance et sans but lucratif afin d'aider la population à manger sainement. Leader éclairée mondiale en pertes et gaspillage alimentaires et en récupération et redistribution de denrées périssables, Deuxième Récolte modernise constamment ses processus et fait part de ses méthodes afin de créer un meilleur avenir pour tous et pour toutes. www.DeuxiemeRecolte.ca

27 février 2024 à 14:40

