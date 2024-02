Contrôle des espèces envahissantes - Québec lance un appel à projets pour favoriser le nettoyage d'embarcations





QUÉBEC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce l'appel à projets du programme Stations de nettoyage d'embarcations pour contrer la propagation des espèces aquatiques envahissantes et des organismes pathogènes de la faune aquatique. Les bénéficiaires du programme Stations de nettoyage d'embarcations pourront déposer des projets en continu jusqu'au 1er mars 2027, et ce, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de 6,4 M$.

À travers ce programme, le gouvernement du Québec veut appuyer financièrement les municipalités locales ou les municipalités régionales de comté, les organismes à but non lucratif (OBNL) voués à la conservation et à la mise en valeur de la faune, ainsi que les communautés et nations autochtones reconnues par l'Assemblée nationale du Québec, dans leurs efforts pour contrôler la propagation des espèces envahissantes dans les plans d'eau. Le montant de l'aide financière s'élève à un maximum de 80 % du montant total des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 30 000 $ par projet.

Nettoyer pour éviter la propagation des espèces aquatiques envahissantes

Dès qu'une espèce envahissante est établie dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'elle survit et se reproduit efficacement, il devient pratiquement impossible de la déloger et il est très coûteux de la contrôler. Les mesures de prévention, comme le nettoyage des embarcations et de l'équipement de pêche, sont les plus efficaces, les moins coûteuses et celles qui permettent le plus de réduire les risques.

Citations :

« Réduire la propagation des espèces envahissantes et des autres organismes pathogènes de la faune aquatique aide à protéger la santé des plans d'eau et leurs écosystèmes. Cela permet également de préserver les activités récréatives et économiques liées aux cours d'eau. Le nettoyage des embarcations est un geste simple et essentiel, qui permet d'assurer la santé et la pérennité de nos plans d'eau pour les générations actuelles et futures. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous savons à quel point il est difficile de déloger une espèce envahissante ou un autre organisme pathogène de la faune aquatique qui s'implante dans nos lacs ou nos rivières. C'est pourquoi il est primordial d'agir en amont en évitant leurs déplacements entre les cours d'eau. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver leur santé et maintenir la qualité de l'eau partout au Québec. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Au total, l'implantation et l'amélioration de stations de nettoyage d'embarcations de 28 municipalités de 11 régions du Québec sont financées par le programme pour l'année 2023-2024.

Depuis la création du programme, 129 stations de nettoyage d'embarcations ont été financées.

création du programme, 129 stations de nettoyage d'embarcations ont été financées. Le gouvernement du Québec a annoncé une bonification de 7 M$ pour reconduire le programme Stations de nettoyage d'embarcations jusqu'en 2027- 2028 et pour permettre une campagne de communication sur la prévention de l'introduction des espèces aquatiques envahissantes.

