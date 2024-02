Jacob Homiller est nommé PDG de CarbiCrete





Un cadre chevronné apporte des années d'expérience à la tête d'entreprises industrielles mondiales

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - CarbiCrete, entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé Jacob Homiller au poste de Président Directeur Général. Le cofondateur de l'entreprise et PDG sortant, Chris Stern, restera au sein de l'organisation en tant que conseiller stratégique.

"J'aimerais remercier Chris pour sa vision, son travail acharné et son dévouement qui ont permis à CarbiCrete d'atteindre le stade où elle se trouve aujourd'hui. Son nouveau rôle de conseiller auprès de la société assurera une transition en douceur et soutiendra la croissance et le développement continu de CarbiCrete", a déclaré Kevin Rahill, membre du conseil d'administration de CarbiCrete.

Homiller a plus de 25 ans d'expérience dans diverses entreprises industrielles mondiales et était dernièrement président-directeur général de H.C. Starck Solutions, une entreprise du portefeuille d'Advent International et du groupe Carlyle, qui fournit une gamme de solutions métalliques de haute performance.

"Je suis très heureux que nous ayons réussi à embaucher Jake et je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour mener CarbiCrete vers ce nouveau chapitre passionnant de l'évolution de l'entreprise", déclare Rahill. "Il a fait ses preuves en matière de réussite commerciale et je me réjouis de travailler avec lui pour l'adoption à grande échelle de la technologie de béton décarbonisé de CarbiCrete."

Homiller apporte à CarbiCrete ses années d'expérience en matière de direction stratégique et commerciale ainsi que d'exécution opérationnelle. En tant que PDG de H.C. Starck Solutions, il a redéfini la stratégie de l'entreprise et renforcé les activités commerciales afin de stimuler la croissance des ventes et de l'EBITDA.

Auparavant, Homiller a occupé des postes de direction chez A.W. Chesterton Company et a passé plus de dix ans chez Cabot Corporation en tant que vice-président de l'EMEA et des matériaux de renforcement de l'ALENA. Avant cela, il a travaillé en tant que directeur chez Bain & Company dans le domaine de la stratégie d'entreprise et de croissance.

"Je suis très heureux d'avoir rejoint CarbiCrete à un moment aussi important de sa croissance", déclare Homiller. "Enracinés dans notre technologie révolutionnaire de décarbonisation, nos produits et procédés joueront un rôle substantiel dans la réduction du carbone dans l'environnement bâti en éliminant le besoin de ciment. Je me réjouis de travailler avec la formidable équipe de CarbiCrete pour que cela devienne une réalité."

Le procédé breveté de CarbiCrete pour la fabrication de béton décarbonisé élimine les émissions liées au ciment et retire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. La technologie est actuellement déployée commercialement au Québec par le fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond.

Homiller est titulaire d'une licence en économie de l'université de Tufts, ainsi que d'un MBA et d'une maîtrise en études internationales de la Wharton School et de l'Institut Joseph H. Lauder de l'université de Pennsylvanie.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton sans ciment et sans émission de carbone à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. Carbicrete.com/fr

27 février 2024 à 09:00

