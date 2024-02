PUMA devient le nouvel équipementier du RB Leipzig





L'entreprise de sport PUMA a signé un partenariat à long terme avec le club de football de Bundesliga RB Leipzig et équipera toutes les équipes masculines, féminines et de jeunes à partir de la saison 2024/2025.

Suite à l'ascension fulgurante du club, qui est passé du cinquième échelon du football allemand à la première division, le RB Leipzig a été une bouffée d'air frais en Bundesliga et a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions à six reprises. Le club a également remporté deux fois la DFB-Cup et une fois la DFL-Supercup. L'équipe féminine a été promue en Bundesliga en 2023.

« Les Red Bulls du RB Leipzig se sont fait un nom en très peu de temps, non seulement en Allemagne, mais aussi au niveau international », déclare Arne Freundt, directeur général de PUMA. « Nous sommes impatients de vivre de nombreux moments de football fantastiques et nous sommes ravis d'accompagner le club sur la voie du succès dans les années à venir. »

Outre la fourniture de kits aux différentes équipes, PUMA a également obtenu des droits étendus pour le sponsoring, le merchandising, la publicité les jours de match dans la Red Bull Arena et à la RB Leipzig Football Academy, ainsi que des activations numériques. PUMA équipera également l'équipe esports du RB Leipzig.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu un partenariat à long terme avec une entreprise aussi réputée. Pour le RB Leipzig, le partenariat avec PUMA est une nouvelle étape importante dans le développement du club », déclare Johann Plenge, directeur général du RB Leipzig. « Nous allons non seulement bénéficier du savoir-faire de PUMA et équiper nos équipes pour qu'elles connaissent le plus grand succès possible, mais nous allons aussi travailler ensemble sur différents projets et faire avancer l'innovation dans le football. PUMA est jeune, dynamique et rapide, ce qui correspond parfaitement aux valeurs de notre club et à l'ADN du RB Leipzig. »

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

