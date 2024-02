LES TAUX D'INTÉRÊT ET L'INFLATION METTENT LA RETRAITE À RISQUE, EN PARTICULIER CHEZ LES TITULAIRES DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE ET LES LOCATAIRES





Selon un nouveau sondage de Co?operators, près de la moitié des personnes interrogées qui paient un prêt hypothécaire ou un loyer pensent devoir travailler après 65 ans pour financer leur retraite

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Alors que la population canadienne est aux prises avec des taux d'intérêt élevés et un coût de la vie à la hausse, un nouveau sondage mené par Co?operators montre que les Canadiens et Canadiennes, en particulier les locataires et les titulaires d'un prêt hypothécaire, gèrent cette pression économique en reportant leur épargne-retraite.

Selon le sondage de Co?operators, les locataires et les titulaires de prêt hypothécaire ont des points de vue similaires sur la planification de la retraite. Les locataires semblent surtout aux prises avec leurs dépenses quotidiennes, la majorité (77 %) indiquant ne pas avoir commencé à épargner pour la retraite ou avoir épargné un montant inférieur à celui que leur plan visait à cet âge. Chez les personnes qui ont un prêt hypothécaire à rembourser, plus de la moitié (51 %) dit également avoir accumulé moins d'argent que prévu. Cette situation contraste avec celle des propriétaires sans hypothèque, qui semblent être en meilleure position pour leurs vieux jours : les trois-quarts (76 %) disent avoir épargné autant sinon plus que prévu, et trois personnes sur dix (32 %) disent avoir épargné plus que prévu pour leur retraite.

« Les Canadiens et Canadiennes font face à une situation précaire et difficile en tentant de classer leurs dépenses par ordre de priorité. Cela met à risque la retraite de beaucoup de personnes, en particulier lorsqu'elles ont un prêt hypothécaire ou un loyer à payer », dit Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. « C'est un signe évident que la pression économique actuelle compromet la sécurité financière à long terme de la plupart des Canadiens et Canadiennes ».

Dans l'ensemble, la population canadienne est résignée à vivre une retraite qui ne ressemble en rien à celle des générations précédentes. Plus de la moitié (57 %) des propriétaires sans hypothèque ont confiance en leur REER et autres économies pour financer leur retraite, mais cette confiance est beaucoup moins présente chez les titulaires de prêt hypothécaire et les locataires. Seulement 28 % des titulaires de prêt hypothécaire (trois sur dix) et 22 % des locataires pensent que leur REER et leurs économies suffiront.

Face au coût de logement et aux taux d'intérêt plus élevés, beaucoup de locataires (43 %) et un bon nombre de titulaires de prêt hypothécaire (23 %) ne savent pas exactement comment ils et elles financeront leur retraite, alors que seulement 13 % des propriétaires sans hypothèque vivent cette incertitude. Une forte proportion de titulaires de prêt hypothécaire (48 %) et de locataires (38 %) s'attendent à travailler - à temps plein ou partiel - après 65 ans, âge traditionnel de la retraite, alors que seulement le quart (24 %) des propriétaires sans hypothèque ont cette perspective.

« Les résultats de ce sondage montrent que les Canadiens et Canadiennes font face à un choix difficile : payer leurs dépenses courantes actuelles ou mettre de l'argent de côté pour plus tard. Le problème, c'est qu'oublier leurs objectifs à long terme risque de leur préparer un avenir monotone », dit Jessica Baker, première vice-présidente à la gestion de patrimoine au détail chez Co?operators. « En réalité, la question n'est pas de choisir l'un ou l'autre. Les conseillers et conseillères en sécurité financière peuvent trouver un moyen de gérer les dépenses quotidiennes tout en conservant un plan à long terme de stabilité financière. »

Avoir un plan est crucial pour atteindre ses objectifs financiers à court et long terme. Malgré cela, seulement la moitié des personnes interrogées ont dit avoir un plan. Sur quatre personnes, celle qui a élaboré son plan avec un conseiller ou une conseillère a fait état du plus haut taux de confiance en sa sécurité financière (60 % par rapport à la moyenne nationale de 38 %). Les personnes qui n'ont pas de plan perçoivent le plus souvent les obstacles suivants à l'investissement : je pense que je n'ai pas assez d'argent pour faire des placements (27 %), investir est trop compliqué (22 %), je ne sais pas par où commencer (14 %).

Il est préoccupant de constater que les obstacles perçus dénotent un autre obstacle, bien réel, à la planification de la retraite des Canadiens et Canadiennes : un retard. Si vous attendez une période financière plus calme ou un salaire plus élevé, votre épargne-retraite viendra toujours davantage aux dépens de votre chèque de paie que de l'accumulation passive des intérêts composés. Retarder votre épargne peut compliquer encore plus l'atteinte du montant et de l'âge visés pour votre retraite. En effet, si une personne commence à épargner à 30 ans et une autre, à 40 ans, celle qui a commencé à 40 ans devra cotiser près du double annuellement pour atteindre la même cible à 65 ans.

Même devant un paysage financier austère, il est évident que les Canadiens et Canadiennes ne peuvent pas attendre que le ciel se dégage. Aux personnes qui se demandent comment et par où commencer, Co?operators offre les conseils suivants :

1. Contactez un représentant ou une représentante.

Demandez conseil à une personne qualifiée qui pourra vous aider à élaborer un plan qui tient compte de votre budget et de vos besoins.

2. Fixez vos objectifs d'épargne et de placement.

Vous pouvez commencer à épargner et à faire des placements avec n'importe quelle somme d'argent, et avoir un objectif concret peut vous aider à élaborer un plan qui vous convient.

3. Tirez parti de REER, de CELI ou du CELIAPP.

Les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) sont faciles à ouvrir et permettent de payer moins d'impôt sur le revenu, de faire croître vos placements dans un régime à impôt différé et de profiter d'un intérêt composé.

Au sujet du sondage

Le sondage national en ligne a été mené entre les 24 et 30 janvier 2024 auprès de 1 500 adultes résidant au Canada. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel de personnes susceptibles de répondre au sondage (Léger Opinion). Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon en fonction des données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

