I nnovation énergétique au 21 e siècle : la technologie du plasma de Graforce fait progresser l'économie de l'hydrogène et l'élimination du CO 2





Graforce établit de nouvelles normes en matière de production d'hydrogène et d'élimination du dioxyde de carbone grâce à sa technologie transversale du plasma (plasmalyse). En exploitant l'effet catalytique du plasma, une propriété unique du plasma ionisé, cette technologie améliore considérablement l'efficacité des réactions chimiques et réduit la consommation d'énergie renouvelable de 80 % par rapport aux méthodes conventionnelles de production d'hydrogène. La plasmalyse sépare le gaz naturel et le biogaz en hydrogène et en carbone solide, et convertit l'ammoniac ou les liquides NH 4 en hydrogène et en azote.

Au-delà de l'efficacité énergétique, la décomposition des hydrocarbures par le plasma ouvre une nouvelle voie pour l'élimination du dioxyde de carbone. La conversion du biométhane en hydrogène et en carbone solide permet une utilisation valorisée du carbone solide en tant que sous-produit Il peut être séquestré dans les sols et les matériaux de construction, ce qui permet d'éliminer indirectement et de manière permanente le CO 2 de l'atmosphère. Avec une capacité potentielle de réduction du CO 2 de plus de 1,5 gigatonne par an, soit environ 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, cette technologie établit de nouvelles références dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Pour démontrer le potentiel de cette technologie, Graforce a construit deux installations en Allemagne et en Autriche dans des environnements industriels. À partir de mai 2024, ces installations produiront collectivement jusqu'à 1,2 tonne d'hydrogène propre par jour à partir de gaz naturel et d'ammoniac. Le carbone solide issu de la décomposition du méthane sera utilisé pour améliorer les sols agricoles.

Jens Hanke, fondateur et PDG de Graforce, souligne l'importance de cette technologie : « Notre technologie du plasma ferme des cycles de matériaux cruciaux et offre une voie abordable vers la décarbonisation en utilisant l'infrastructure existante et en produisant de la chaleur sans CO 2 et de l'hydrogène durable, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. »

La vaste applicabilité de la technologie du plasma dans des domaines tels que la séparation des hydrocarbures et de l'ammoniac, la production de méthane synthétique et le traitement des eaux usées souligne son rôle de technologie transversale. Elle offre des solutions améliorant l'efficacité et la durabilité dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, l'industrie chimique, la production d'énergie et la mobilité.

Graforce collabore avec des entreprises de premier plan dans les domaines de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction afin d'adapter des installations modulaires aux besoins des clients. Pour exploiter tout son potentiel technique et commercial, Graforce est ouverte à l'élargissement de ses partenariats stratégiques afin de diffuser la technologie de l'hydrogène dans le monde entier.

27 février 2024 à 05:45

