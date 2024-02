Une centrale photovoltaïque de 120 MW utilisant les produits Vanguard 2P de TrinaTracker dans le désert de Gobi est reliée au réseau





DUNHUANG, Chine, 26 février 2024 /CNW/ - TrinaTracker, le fournisseur de solutions intelligentes qui fait partie de Trina Solar, a connecté au réseau une centrale de production d'électricité photovoltaïque de 120 MW à Dunhuang, dans la province du Gansu, au nord de la Chine.

Le projet, développé et réalisé par Longyuan (Dunhuang) New Energy Development Co Ltd et exécuté par POWERCHINA Ningxia Engineering Co Ltd, s'appuie entièrement sur des traqueurs solaires fournis par TrinaTracker dans le bassin Andun dans le désert de Gobi, connu pour son rayonnement solaire intense. La centrale, qui couvre près de 2,4 kilomètres carrés, devrait produire 290 GWh d'électricité par an, ce qui profitera grandement à la région sur les plans économique, environnemental et social.

Le projet utilise les produits Vanguard 2P de TrinaTracker, dont la configuration structurelle réduit considérablement les coûts d'installation. Vanguard 2P est un produit vedette de TrinaTracker depuis son dévoilement en 2021. La recherche et le développement continus de modules et de traqueurs de TrinaTracker garantissent l'ajustement optimal de modules 700W+ ultra-puissants pour maximiser l'efficacité de la production d'électricité dans la nouvelle centrale.

Les travaux du projet ont commencé en octobre et se sont terminés en décembre 2023 et le raccordement au réseau s'est fait en janvier 2024. Chen Yujia, ingénieur de projet chez Trina Solar, a déclaré : « TrinaTracker a mis en oeuvre un système de gestion de la qualité tout au long du cycle de vie afin d'assurer une gestion de haute qualité durant le processus de production en entier. Nous avons réuni une équipe de professionnels de haut niveau et nous tirons parti des avantages de la collaboration et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour répondre rapidement aux besoins des clients et assurer la livraison en temps opportun. Cela souligne encore une fois la rapidité avec laquelle TrinaTracker fonctionne, ce que le client a salué. »

Wang Jianfeng, chef de projet de Longyuan (Dunhuang) New Energy Development Co Ltd, a déclaré : « Les traqueurs Vanguard 2P de TrinaTracker offrent un gain d'énergie élevé et une grande fiabilité, ce qui réduit efficacement le coût actualisé de l'énergie (LCOE) à long terme. Dans le cadre de notre travail avec TrinaTracker, l'équipe chargée de l'exécution du projet a réagi rapidement, et son système de chaîne d'approvisionnement intelligent a satisfait aux exigences de mise en service rapide. Nous avons hâte de travailler de nouveau avec TrinaTracker. »

La technologie photovoltaïque durable alimente l'avenir. TrinaTracker continuera d'aider à optimiser le bouquet énergétique et à contribuer davantage à la réalisation du double objectif de la Chine en matière de carbone.

