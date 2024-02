Autobus Transco appuie la recommandation du ministre du Travail, Jean Boulet, de soumettre à l'arbitrage les négociations de l'entreprise avec le Syndicat Transco-CSN





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Des représentants d'Autobus-Transco et du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN ont rencontré vendredi le ministre du Travail, Jean Boulet, pour discuter du conflit de travail actuel touchant 350 chauffeurs d'autobus scolaires et 15 000 élèves des écoles des commissions scolaires Lester-B.-Pearson et English-Montréal, des Centres de services scolaires de Montréal et Marguerite- Bourgeoys ainsi que du Collège Sainte-Anne.

À la suite de la rencontre, le ministre Boulet appuie le transfert de ces négociations à l'arbitrage, et a déclaré publiquement que « Si j'ai le consentement des deux parties, je défère à un arbitre le lendemain et ça va mettre fin au conflit de travail. Il n'y a pas de raison de ne pas accepter qu'un arbitre se penche sur ce dossier-là. Lui tient compte de la compétition, des concurrents, des conditions de travail qui sont dans les conventions collectives de travail de même nature. Et c'est un expert, tiers, qui est neutre, impartial et objectif. »

Autobus Transco propose le recours à l'arbitrage depuis le début du mois de janvier, mais la CSN continue de rejeter cette proposition raisonnable, ce qui nuit à la présence en classe des élèves. Alors qu'Autobus Transco et le ministre du Travail sont favorables au renvoi en arbitrage, la CSN se trouve être la seule partie qui prolonge cette grève inutile. Transco est prête à soumettre ces négociations à l'arbitrage et à reprendre le transport des étudiants dès que possible. Nous exhortons la CSN à faire de même.

