Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners maintenant offert aux investisseurs canadiens sur la plateforme indépendante de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse





TORONTO, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a annoncé aujourd'hui que le Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners est maintenant offert au Canada. Compte tenu de l'augmentation rapide du nombre d'occasions sur les marchés émergents au cours de la dernière décennie, GQG Partners (GQG) est heureuse de poursuivre la recherche de placements de grande qualité dans ce secteur d'activité. GQG offre quatre principales stratégies d'actions en position acheteur : actions mondiales, actions internationales, actions des marchés émergents et actions américaines. Quatre de ces fonds sont maintenant proposés en exclusivité aux investisseurs canadiens sur la plateforme indépendante de Bridgehouse : le Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners, le Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners, le Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners et le Fonds d'actions internationales de qualité GQG Partners. GQG gère des actifs de plus de 125 milliards de dollars américains ($ US) partout dans le monde.

« Rajiv Jain, directeur des placements de GQG, et son équipe, ont une expertise et une feuille de route exceptionnelles en gestion de portefeuilles d'actions de marchés émergents. GQG a repéré des occasions de qualité dans la catégorie des marchés émergents en expansion et y voit une occasion solide pour les investisseurs. Bridgehouse est heureuse d'offrir pour la première fois aux investisseurs canadiens la stratégie de placement dans les marchés émergents de GQG sur sa plateforme indépendante », déclare Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse.

« Selon nous, les occasions variées issues de la croissance des marchés émergents contribueront davantage à l'économie mondiale dans l'avenir, et c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir offrir la stratégie de qualité de GQG aux investisseurs canadiens », affirme Rajiv Jain, cofondateur et directeur des placements de GQG Partners.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds GQG Partners, qui sont offerts aux investisseurs canadiens exclusivement par l'intermédiaire de Bridgehouse, visitez bridgehousecanada.com/managers.

À propos de GQG Partners :

GQG Partners, LLC est une société de placement qui gère des actions mondiales et de marchés émergents pour le compte d'institutions, de conseillers et de particuliers partout dans le monde entier. La société, dont le siège social est situé à Fort Lauderdale, en Floride, et dont les bureaux sont répartis à travers le monde, s'est engagée à offrir des stratégies d'actions en position acheteur dans le but de permettre aux clients de faire fructifier leur capital. Mettant l'accent sur son approche axée sur le client, son adaptabilité et des perspectives diverses, GQG s'efforce de rester à l'affût des besoins des clients et de constamment chercher à obtenir de nouveaux points de vue qui l'aideront à prendre des décisions éclairées. Au 31 janvier 2024, GQG Partners gère 127 milliards de dollars américains ($ US) d'actifs de clients.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Nuveen Asset Management, LLC, Gestionnaires de placements Sionna inc. et T. Rowe Price (Canada) Inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les investisseurs canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes de placement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de perfectionnement donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas un indicateur de leur rendement futur.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

