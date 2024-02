L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - NOAL

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 987 289 $ pour la mise en oeuvre d'un projet du Conseil du patronat du Québec qui vise à soutenir les entreprises...

Music Licensing, Inc. , un acteur majeur de l'industrie des d'auteur sur oeuvres musicales, annoncé aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. La société a réalisé une vigoureuse performance, en marquant d'importants...