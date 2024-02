Le gouvernement du Canada appuie la revitalisation du kaska dans la Première Nation de Liard





Les fonds affectés à la Première Nation de Liard permettront d'appuyer l'enseignement de la langue kaska et d'élaborer des documents linguistiques

WHITEHORSE, YT, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts pour se réapproprier, revitaliser, maintenir et consolider leurs langues et leurs cultures.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, a annoncé un investissement de 1,8 million de dollars sur 5 ans pour appuyer la revitalisation du kaska au sein de la Première Nation de Liard. La ministre Hajdu a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Offert dans le cadre des ententes territoriales sur les langues autochtones, l'investissement aidera la Première Nation de Liard à revitaliser le kaska. Cette langue est un élément indispensable pour maintenir son identité, ses traditions et son patrimoine culturel et elle permet d'entretenir les liens communautaires intergénérationnels.

Cet appui financier contribuera à offrir une foule d'activités pédagogiques et culturelles, notamment des cours en ligne et des séances communautaires, des camps d'été d'immersion linguistique et culturelle en kaska, ainsi que du perfectionnement professionnel et de la formation linguistique pour le personnel de la Première Nation. L'investissement soutiendra également la création d'outils linguistiques essentiels tels qu'une grammaire kaska, un guide de conjugaison et un livre illustré pour enfants. Grâce à ce financement, la communauté continuera d'améliorer l'application linguistique Kaska Cards et de traiter, traduire et transcrire les enregistrements audio et vidéo en kaska. La communauté continuera également à faire progresser la numérisation et l'archivage des documents en kaska.

Citations

« Le kaska, qui fait partie de l'identité de la Première Nation de Liard, est un trésor culturel. L'investissement de notre gouvernement dans sa revitalisation démontre notre détermination à préserver et à enrichir les langues autochtones au Canada. En donnant aux communautés autochtones les moyens de diriger ces efforts, nous contribuons non seulement à la revitalisation des langues, mais aussi à l'enrichissement du tissu culturel du pays. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis honorée de soutenir la Première Nation de Liard, une communauté résolue à revitaliser le kaska. Ce projet montre la détermination de notre gouvernement à soutenir les efforts de revitalisation des langues autochtones dans les domaines de l'éducation et de la culture. Il garantit que le kaska, pierre angulaire de l'identité et du patrimoine, continuera de prospérer et d'enrichir la vie des générations actuelles et futures. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

Faits en bref

Les ententes territoriales sur les langues autochtones soutiennent les efforts des Autochtones qui souhaitent se réapproprier, revitaliser, maintenir et consolider les langues autochtones au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien continue de travailler avec ses partenaires et des organismes autochtones pour mettre en oeuvre la Loi et élaborer une nouvelle démarche d'investissement dans les langues autochtones.

La Première Nation de Liard, l'une des quatre Premières Nations des Kaskas, se trouve sur un vaste territoire dans le sud-est du Yukon et le nord de la Colombie-Britannique. La communauté de la Première Nation de Liard habite principalement à Watson Lake et à Lower Post, en Colombie-Britannique, et dans les environs. La communauté offre un éventail de programmes éducatifs, linguistiques et culturels.

Liens connexes

Première Nation de Liard (en anglais seulement) https://liardfirstnation.ca Loi sur les langues autochtones https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7.85/page-1.html Langues autochtones https://www.canada.ca/fr/services/culture/identite-canadienne-societe/langues/autochtones.html Décennie internationale des langues autochtones https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/celebrons-langues-autochtones/decennie-internationale.html

26 février 2024 à 09:00

