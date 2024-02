PowMr lance les onduleurs hors réseau révolutionnaires POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3, qui définissent de nouvelles normes en matière de solutions hors réseau





BERLIN, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- PowMr, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes en matière d'énergies renouvelables, est fier d'annoncer le lancement de ses onduleurs hors réseau révolutionnaires POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3. Conçus pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs à la recherche d'une indépendance énergétique fiable et abordable, ces onduleurs de pointe sont destinés à redéfinir les solutions d'alimentation hors réseau dans le monde entier.

Conçus pour les systèmes triphasés, les onduleurs POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3 offrent des performances et une efficacité inégalées, et répondent à la plupart des applications résidentielles. Dotés de fonctionnalités avancées et d'une construction robuste, ils assurent une transition transparente vers un mode de vie hors réseau, garantissant une alimentation électrique ininterrompue même dans les environnements les plus exigeants.

La série POW-SunSmart de PowMr apparaît comme un précurseur dans le secteur, s'inspirant de marques établies telles que les onduleurs DEYE grâce à ses fonctionnalités inégalées. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe et à des prouesses techniques inébranlables, PowMr reste fidèle à sa mission de démocratiser les solutions d'énergie renouvelable.

« Nous sommes ravis de lancer sur le marché les onduleurs hors réseau POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3, a déclaré Tony, PDG de PowMr. Ces produits représentent une étape importante dans notre mission qui consiste à donner aux individus et aux communautés les moyens d'accéder à des solutions énergétiques durables. Grâce à leurs performances exceptionnelles et à leur prix abordable, nous souhaitons révolutionner la vie hors réseau et contribuer à un avenir plus vert pour tous. »

Les onduleurs POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3 ont rapidement gagné en popularité parmi les utilisateurs à travers l'Europe et d'autres zones à haute tension. Les clients louent leur fiabilité, leur efficacité et leur rentabilité, ce qui en fait un choix privilégié pour les installations hors réseau de toutes tailles.

Caractéristiques principales des onduleurs hors réseau POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3 :

tension d'entrée PV jusqu'à 800V, idéal pour les puissances élevées ;

double activation exclusive de la batterie Li-ion BMS ;

technologie MPPT avancée avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 % ;

installation murale permettant d'économiser de l'espace dans la maison ;

fonction de plage horaire pour économiser des coûts liés aux heures pleines.

Pour plus d'informations sur les onduleurs hors réseau POW-SunSmart 8KL3 et 12KL3, rendez-vous sur https://powmr.com/.

À propos de PowMr :

PowMr est un fournisseur de premier plan de solutions d'énergie renouvelable, spécialisé dans les onduleurs solaires, les régulateurs de charge et les systèmes de stockage d'énergie. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de l'accessibilité financière, PowMr permet aux individus et aux communautés du monde entier d'exploiter la puissance des énergies renouvelables pour un avenir durable.

