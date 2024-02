La Saxe-Anhalt considère le changement comme une opportunité et investit des milliards d'euros dans des secteurs clés de la transformation





Les entreprises investissent actuellement près de trois milliards d'euros dans des projets en Saxe-Anhalt, ce qui témoigne d'un engagement significatif en faveur d'initiatives de transformation. Si l'on tient compte des giga-investissements d'Intel, il faut ajouter un zéro supplémentaire.

MAGDEBOURG, Allemagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Le plus grand projet d'investissement, non seulement en Saxe-Anhalt mais aussi dans toute l'Europe, est l'implantation d'Intel à Magdebourg. Environ 30 milliards d'euros devraient être investis dans la construction de plusieurs usines de fabrication de puces. L'entreprise a entamé des collaborations avec six universités de Saxe-Anhalt et recrute activement sa première main-d'oeuvre. Les procédures d'approbation ont débuté en février, ouvrant la voie à la production des puces les plus avancées au monde dans les deux usines à partir de 2027.

Outre Intel, de nombreuses autres entreprises de semi-conducteurs réalisent également des investissements substantiels. Sioux Technologies, un accélérateur de technologie mondialement reconnu qui emploie environ 1 100 personnes, développe des solutions stratégiques de haute technologie pour divers marchés tels que les semi-conducteurs, les technologies de laboratoire et médicales, la mécatronique, l'imagerie, la mobilité et l'énergie propre. À Barleben, Sioux prévoit d'investir environ 20 millions d'euros dans un centre de recherche et de développement, créant progressivement trois cents emplois permanents hautement qualifiés.

Parallèlement, à Bernburg, un grand centre de distribution performant pour les semi-conducteurs et les composants électroniques prend forme. La cérémonie de clôture du centre de distribution électronique d'Avnet a été célébrée en novembre 2023, avec un volume d'investissement supérieur à 225 millions d'euros. Au cours des huit prochaines années, quelque 700 emplois devraient être créés à Bernburg.

Sven Schulze, ministre de l'Économie, du Tourisme, de l'Agriculture et de la Sylviculture de l'État de Saxe-Anhalt, souligne le dynamisme économique de la région à travers ces exemples : « La Saxe-Anhalt a le vent en poupe. Des autorisations rapides très médiatisées, une situation centrale en Europe, une collaboration étroite avec les établissements d'enseignement et des conditions attrayantes, telles que des loyers abordables et un nombre suffisant de places en crèche, rendent les investissements et la vie ici exceptionnellement attrayants. »

Les sciences de la vie jouent un rôle de premier plan dans l'avenir de la Saxe-Anhalt

La Saxe-Anhalt s'impose comme un leader dans le domaine des sciences de la vie, démontrant ainsi la capacité d'adaptation future de l'État. Le centre d'ARNm de Halle (Saale) prend forme, et la société Wacker Chemie AG fait preuve d'une grande ambition dans cette technologie de pointe en investissant plus de 100 millions d'euros. La nouvelle installation devrait accueillir environ 200 employés. En outre, l'entreprise de technologie médicale Neoscan Solutions, basée à Magdebourg, a récemment obtenu un contrat pour la construction de l'aimant IRM de 14 teslas le plus puissant au monde pour les examens humains.

Les parcs chimiques de Saxe-Anhalt font l'objet d'une expansion et d'une transformation durable, le parc chimique Leuda, le plus grand d'Allemagne, étant l'un des plus grands chantiers de construction du pays. Plus de 100 entreprises de 11 pays investissent 1,3 milliard d'euros dans la recherche et la chimie verte. L'expansion devrait créer jusqu'à 250 emplois directs et 750 emplois indirects, principalement dans le secteur de la chimie durable. AMG Lithium a choisi le parc chimique de Bitterfeld-Wolfen pour un investissement de 140 millions d'euros afin de purifier l'hydroxyde de lithium et de le transformer en une matière première adaptée aux batteries, une initiative unique en Europe.

Innovations dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies de stockage

NexWafe, une entreprise américaine, investit 30 millions d'euros à Bitterfeld-Wolfen pour créer une usine de production de plaquettes solaires, un matériau essentiel pour l'industrie photovoltaïque. À Bitterfeld, la société allemande Silicon Products, en collaboration avec un partenaire français, vise à produire du carbure de silicium de haute pureté, une ressource vitale pour presque tous les fabricants de semi-conducteurs.

TESVOLT AG, une entreprise technologique de premier plan dans le domaine du stockage commercial et industriel de l'énergie, prévoit de construire une nouvelle gigafactory à Lutherstadt Wittenberg, en investissant environ 60 millions d'euros. L'objectif à long terme est de créer plus de 400 nouveaux emplois, notamment dans la recherche et le développement.

Les secteurs de l'automobile et de la logistique connaissent également un développement rapide de la part d'acteurs internationaux. LMG Manufacturing, spécialiste du moulage sous pression de l'aluminium, a inauguré son nouveau centre de production à Hoym/Seeland après seulement 10 mois de construction. Le plus grand projet logistique de Daimler Truck a débuté avec la pose officielle de la première pierre à Halberstadt en septembre 2023. Le Global Parts Center de Halberstadt/Harz a pour objectif de livrer des pièces détachées dans le monde entier à partir de 2025, de créer environ 450 emplois et d'investir près de 500 millions d'euros.

Robert Franke, directeur général de la société d'investissement et de marketing de Saxe-Anhalt mbH, souligne que « la Saxe-Anhalt est une région attrayante et recherchée pour l'implantation d'entreprises. Nous assistons à des investissements importants non seulement dans l'industrie des puces, mais aussi dans d'autres secteurs tels que les produits pharmaceutiques, la technologie médicale et l'industrie automobile. C'est la raison pour laquelle la Saxe-Anhalt a acquis une visibilité internationale considérable. »

