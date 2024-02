La Sustainable Apparel Coalition change de nom pour devenir Cascale





La Sustainable Apparel Coalition (SAC) entre dans une nouvelle phase d'impact positif en changeant de nom pour devenir Cascale, une alliance mondiale à but non lucratif qui favorise la collaboration afin de promouvoir des pratiques commerciales équitables et réparatrices dans l'industrie des biens de consommation. Les membres de Cascale, qui rassemblent plus de 300 détaillants, marques, fabricants, gouvernements, universitaires, associations industrielles, ONG et organisations à but non lucratif du monde entier, sont unis par une vision unique : être les catalyseurs d'un impact à grande échelle et redonner à la planète et à ses habitants davantage que ce que l'on prend. Les membres et le « père fondateur » de l'organisation, Rick Ridgeway, célébreront ce changement lors d'un événement de réseautage qui aura lieu à Londres le 27 février.

« La vision de Cascale reflète ma mission : inspirer des entreprises responsables qui s'engagent envers la transparence et qui profitent aux personnes et à la planète », a déclaré Rick Ridgeway, auteur, aventurier, ancien vice-président du développement durable et de l'engagement public de la société Patagonia, et cofondateur de Cascale. « L'esprit de Cascale, basé sur la collaboration durable, et son engagement inébranlable en faveur de la durabilité ont eu un impact considérable ? mais nous avons encore du travail à faire, ensemble. Alors que Cascale évolue pour prendre en charge les besoins d'un éventail plus large de biens de consommation, au-delà de l'habillement et de la chaussure, je suis fier de célébrer cette nouvelle vision d'une organisation qui est chère à mon coeur. »

Le « Cas » de Cascale est « SAC » à l'envers, tandis que « CA » fait référence à « collective action » (action collective) et que « scale » renvoie à des ambitions à plus grande échelle. Le « C » de Cascale évoque une nouvelle « phase », rappelant les cycles lunaires, ainsi que le clair de lune ou un reflet dans un miroir. Les éléments du logo symbolisent les trois catégories de membres de l'organisation, ainsi que les parties prenantes externes, qui ensemble sont des acteurs essentiels pour faire avancer la stratégie unifiée annoncée en septembre 2023. Cascale se prononce « kæsk e?l ».

« Au fil des ans, notre organisation a constamment démontré son engagement à incarner ses valeurs et à accueillir le changement pour le bien de tous », a déclaré Tamar Hoek, présidente du conseil d'administration de Cascale et directrice principale de la politique de Solidaridad. « Je me réjouis de poursuivre mon engagement en tant que présidente du conseil d'administration de Cascale, aux côtés de cadres dirigeants et de membres du personnel, et de travailler avec les membres et les partenaires dans le cadre de ce nouveau chapitre passionnant. Cela représente la prochaine évolution vers l'impact. »

« La collaboration est au coeur de la création des changements positifs dans l'industrie », a confié pour sa part Krishna Manda, vice-président de Cascale et vice-président du développement durable du groupe Lenzing. « Comme nous l'avons déjà souligné, aucun acteur ne peut faire avancer les choses à lui tout seul. L'impact du travail de Cascale a préparé le terrain pour un parcours transformateur. Nous sommes ravis de continuer à soutenir l'organisation dans sa prochaine phase de développement, en tirant parti du plan stratégique récemment mis à jour. Ce n'est pas une simple transition, mais plutôt une évolution commune vers un avenir plus sain et plus vert pour tous. »

HISTOIRE ET INDICE HIGG

En 2009, Walmart et Patagonia ont fondé la SAC afin de réunir les acteurs de l'industrie de l'habillement sur une base préconcurrentielle et de développer une approche commune permettant de mesurer la durabilité. En 2010, la SAC a lancé la suite d'outils de l'indice Higg, utilisée par les entreprises et les organisations pour mesurer, évaluer et améliorer l'impact social et environnemental dans l'industrie du textile, de l'habillement et de la chaussure. Chaque année, plus de 24?000 utilisateurs s'appuient sur l'indice Higg pour améliorer leurs analyses comparatives, réduire les vérifications et prendre des mesures proactives. Lorsque des entreprises d'ameublement, d'articles de sport et loisirs de plein air, de sacs et de bagages ont commencé à rejoindre la SAC et à utiliser les outils de l'indice Higg aux côtés des membres existants de la SAC, qu'il s'agisse d'entreprises ou non, l'organisation a ressenti le besoin d'adopter un nom plus englobant : c'est ainsi qu'elle a choisi Cascale, nom qui reflète son objectif d'action collective à plus grande échelle. En janvier 2024, 10 % des membres de Cascale servaient ou opéraient dans des catégories de produits adjacentes à l'habillement et à la chaussure.

« Chez Dunelm, en tant qu'entreprise axée sur la croissance durable, nous restons plus ambitieux que jamais », a déclaré Christina Downend, responsable du changement climatique chez Dunelm, un détaillant d'articles d'ameublement pour la maison et un membre candidat de Cascale. « Cela signifie qu'il faut combiner une réflexion à long terme avec des objectifs à plus court terme, réalisables et mesurables. La communauté mondiale de Cascale et les outils de l'indice Higg nous ont aidés dans cette démarche, surtout quand, comme c'est le cas en ce moment, nous développons des initiatives telles que notre programme "Better Manufacturing". C'est un programme qui vise à soutenir et encourager nos fournisseurs dans leurs propres transitions vers la neutralité carbone. Sans la collaboration, nos objectifs ne peuvent être atteints. Aussi, nous sommes ravis de faire partie de cette communauté, de partager nos connaissances et nos idées, afin que nous puissions tous progresser ensemble vers la réalisation de nos ambitions. »

PROGRAMMES

L'impact à grande échelle de Cascale est basé sur trois piliers fondamentaux : la lutte contre le changement climatique, un travail décent pour tous et un avenir positif pour la nature. Ces piliers forment une stratégie unifiée pour transformer l'industrie par l'intermédiaire de programmes d'action collective qui guident les membres de l'action à l'impact. Lancé en 2022, le Programme de décarbonation est un exemple majeur de ces programmes en action : il vise à ce que les membres réduisent de 45 % leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2030. Depuis 2023, les entreprises membres de Cascale sont tenues de se fixer des objectifs fondés sur la science (science-based targets, SBT) pour réduire leurs émissions de GES ; à la fin de l'année 2023, lorsque l'organisation a lancé le programme MCAP (Manufacturer Climate Action Program), plus de 50 % de ces membres s'étaient fixé des SBT ou s'étaient engagés à le faire.

À l'heure actuelle, Cascale met en place et développe des programmes d'impact axés sur les pratiques d'entreprise responsables, la conception de produits circulaires et la fabrication responsable, tout en plaidant en faveur de politiques efficaces visant à tirer parti de l'action collective, rendant le changement systémique non seulement possible, mais inévitable.

« Nous savons qu'il existe des synergies entre les industries et les régions. Forts de notre expérience et de notre capacité avérée à rassembler différents acteurs des chaînes de valeur mondiales de l'habillement et de la chaussure pour créer des outils et des solutions partagés, le moment est venu d'étendre notre portée et de rassembler une base plus large de membres pour mener une action collective à plus grande échelle », a déclaré Andrew Martin, vice-président exécutif de Cascale. « Ensemble, nous cherchons à façonner une industrie des biens de consommation qui redonne à la planète et à ses habitants davantage qu'elle ne prend. »

PARTENARIATS

Cascale continue d'agir avec la conviction que le partenariat constitue le nouveau leadership. Les modèles d'entreprise traditionnels ont tendance à exacerber les problèmes sociaux et environnementaux au lieu de les atténuer ; accepter le statu quo est contraire à la mission de l'organisation. Cascale travaille en collaboration pour faire passer l'industrie d'une situation de cloisonnement à un scénario d'action collective : Avec l'Apparel Alliance (Apparel Impact Institute, Textile Exchange, ZDHC Foundation et Cascale), le Social & Labor Convergence Program, le Policy Hub, la Fair Wear Foundation, les programmes de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, et bien d'autres, Cascale développe et soutient en permanence des initiatives qui visent à catalyser un impact à grande échelle. Suite à sa scission de la SAC en 2019, Worldly, la plateforme exclusive pour les outils de l'indice Higg, est devenue leader en termes de données d'impact environnemental et social pour l'industrie de l'habillement et de la chaussure.

« Les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur accordent la priorité à la performance en matière de durabilité en vue d'une harmonisation à l'échelle de l'industrie, d'une réduction des efforts redondants et d'une collaboration radicale pour l'adoption d'outils, de programmes et de politiques », a déclaré Carolina van Loenen, directrice de l'engagement des parties prenantes chez Cascale. « Notre nouveau nom et notre nouvelle marque reflètent notre capacité accrue à augmenter l'impact collectif de notre communauté. Cascale s'engage à prendre en compte les diverses perspectives de ses membres, de ses partenaires et des parties prenantes externes afin d'aligner les efforts sur des actions significatives. »

La vidéo annonçant le changement de marque de Cascale est disponible ici.

À PROPOS DE CASCALE

Cascale [www.cascale.org] est une alliance mondiale à but non lucratif qui favorise la collaboration afin de promouvoir des pratiques commerciales équitables et réparatrices dans l'industrie des biens de consommation. Rassemblant plus de 300 détaillants, marques, fabricants, gouvernements, universitaires, et ONG/sociétés affiliées à but non lucratif du monde entier, nous sommes unis par une vision unique : être les catalyseurs d'un impact à grande échelle et redonner à la planète et à ses habitants davantage que ce que l'on prend. Anciennement connue sous le nom de Sustainable Apparel Coalition, Cascale détient et développe l'indice Higg, et élabore une stratégie unifiée pour la transformation de l'industrie.

