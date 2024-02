Le gouvernement du Canada met en place un forum pour examiner les défis de l'industrie du cannabis légal





Le Forum de l'industrie du cannabis fournira des conseils au gouvernement concernant les prochaines étapes pour le secteur

OTTAWA, ON, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a légalisé le cannabis à des fins récréatives et réglemente strictement cette industrie, ce qui donne lieu à de nombreuses possibilités économiques, ainsi qu'à plusieurs défis.

L'industrie du cannabis légal doit être efficace et durable pour que le Canada atteigne les objectifs de la Loi sur le cannabis. Elle doit notamment prévenir l'accès des jeunes au cannabis, protéger la santé et la sécurité publiques et réduire l'activité criminelle et le fardeau qu'elle représente pour le système de justice pénale.

Afin d'aider cette nouvelle industrie à aborder les enjeux et les possibilités clés, le gouvernement a créé le Forum de l'industrie du cannabis. Le Forum est composé de neuf dirigeants menant des activités commerciales dans l'écosystème industriel du cannabis, qui comprend la culture du cannabis, sa transformation et ses mécanismes de vente. Les dirigeants réunis au sein de ce regroupement mettront en commun des informations et des points de vue, en plus d'aborder les questions et les avenues clés. Le mandat clé du Forum est de promouvoir la croissance économique et la stabilité à long terme de l'industrie, tout en respectant les objectifs de santé publique et de sécurité énoncés dans la Loi sur le cannabis et en faisant obstacle au marché illicite.

Le Forum est présidé par Hugo Alves, chef de la direction, fondateur et administrateur du Auxly Cannabis Group Inc. Les autres membres sont :

Philippe Dépault, président et fondateur, Québec Craft Cannabis Inc.

Taylor Giovannini , président et fondateur, Oceanic Releaf Inc.

, président et fondateur, Oceanic Releaf Inc. Beena Goldenberg , chef de la direction, Organigram Holdings Inc.

, chef de la direction, Organigram Holdings Inc. Raj Grover, fondateur, président et chef de la direction, High Tide Inc.

David Klein , chef de la direction, Canopy Growth Corporation

, chef de la direction, Canopy Growth Corporation Miguel Martin , chef de la direction, Aurora Cannabis Inc.

, chef de la direction, Aurora Cannabis Inc. Rosy Mondin , présidente, Soma Labs Scientific Inc., et administratrice, Cannaworld Ventures Inc.

, présidente, Soma Labs Scientific Inc., et administratrice, Cannaworld Ventures Inc. Tyler Robson , président, Cannabis, SNDL Inc.

Citations

« Le Canada entend se classer parmi les chefs de file de l'économie mondiale, et pour ce faire, il doit s'ouvrir aux industries et secteurs en émergence qui apportent des bienfaits aux Canadiens. Le Forum de l'industrie du cannabis se penche sur des solutions innovantes pour abattre les obstacles qui se dressent devant cette industrie. Dans un esprit de collaboration active, le gouvernement du Canada se concerte avec les leaders de l'industrie pour prendre les devants et innover dans une économie en mutation. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le 24 novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé le nom des membres du comité d'experts chargé de l'examen législatif de la Loi sur le cannabis.

a annoncé le nom des membres du comité d'experts chargé de l'examen législatif de la La Loi sur le cannabis , entrée en vigueur le 17 octobre 2018, a mis en place un cadre moderne de contrôle afin de réglementer strictement le cannabis et d'y restreindre l'accès.

, entrée en vigueur le 17 octobre 2018, a mis en place un cadre moderne de contrôle afin de réglementer strictement le cannabis et d'y restreindre l'accès. Depuis la légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, l'industrie du cannabis a déplacé jusqu'à 70 % du marché illicite.

légalisation du cannabis à des fins récréatives en octobre 2018, l'industrie du cannabis a déplacé jusqu'à 70 % du marché illicite. Depuis le printemps 2023, les membres du Forum tiennent des réunions préliminaires pour aborder un éventail de sujets. Les membres se sont notamment entretenus avec Morris Rosenberg , président du comité d'experts chargé de l'examen législatif de la Loi sur le cannabis.

