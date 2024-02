Les Métallos saluent le budget de la Colombie-Britannique axé sur l'abordabilité et les priorités des travailleurs





Le Syndicat des Métallos félicite le gouvernement de la Colombie-Britannique de continuer d'investir dans les soins de santé, y compris le services de santé mentale, ainsi que dans le logement, l'abordabilité et les infrastructures essentielles dans la province.

« Nos membres, comme tous les Britanno-Colombiens, ressentent l'impact de l'augmentation des coûts de la vie dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Le gouvernement a raison en continuant d'orienter les dépenses vers les priorités des familles des travailleuses et travailleurs : les soins de santé, les services de santé mentale, la garde d'enfants, le logement et les nouveaux rabais pour rendre la vie plus abordable », déclare Scott Lunny, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ouest du Canada.

« Nous sommes satisfaits de voir des investissements dans des infrastructures clés, qui comprennent l'utilisation de bois d'ingénierie dans un certain nombre de projets. Le Syndicat des Métallos continuera de faire pression pour que les matériaux domestiques soient priorisés dans tous les projets publics », poursuit Scott Lunny.

Le Syndicat des Métallos est heureux de constater le financement de 24 millions de dollars afin de faire avancer la stratégie gouvernementale sur les minéraux essentiels et d'assurer les ressources appropriées pour l'autorisation de projets de ressources naturelles.

Le syndicat est également heureux de constater des avancées sur les programmes de financement par capitaux propres et par garanties de prêt aux Premières nations afin de permettre l'accès à la propriété des Autochtones, et pas uniquement leur participation, à des projets de ressources. Les minéraux essentiels et autres de la Colombie-Britannique fournissent les emplois bien rémunérés, la stabilité et la sécurité dont les collectivités tributaires de ces ressources ont grandement besoin.

Toutefois, le Syndicat des Métallos demeure préoccupé par l'aggravation de la crise dans le secteur forestier, notant la baisse des exportations entre 2023 et 2024 (-13,1 %), en particulier l'industrie manufacturière dans son ensemble (-6,7 %), et une baisse importante des exportations de bois d'oeuvre résineux (-39,9 %). Les prévisions indiquent une stagnation des niveaux de récolte, à 32 millions de mètres cubes, jusqu'en 2026/27.

« Il est urgent de stabiliser le secteur forestier primaire, d'assurer la prévisibilité et de sécuriser l'approvisionnement en fibres de bois. Ensuite, les Premières nations, le gouvernement, l'industrie et la main-d'oeuvre doivent collaborer pour remettre sur pried le secteur », lance Scott Lunny.

« Nous ne pouvons pas parler de nouveaux emplois manufacturiers secondaires et tertiaires de plus grande valeur, ni de plus d'emplois par mètre cube, sans une industrie primaire forte et stable. Lorsque nous perdons des emplois dans les communautés dépendantes des ressources, nous perdons la capacité d'avancer vers un secteur forestier solide et durable », ajoute-t-il.

Le Syndicat des Métallos continue de demander une stratégie industrielle claire et tournée vers l'avenir pour le secteur forestier de la Colombie-Britannique, reliant la main-d'oeuvre actuelle à une industrie prospère et durable.

Le Syndicat des Métallos représente 30 000 travailleuses et travailleurs en Colombie-Britannique, dont plus de 15 000 dans les secteurs forestier et minier, et des milliers dans les secteurs des télécommunications, manufacturier, du commerce de détail et des services. Le Syndicat des Métallos est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

