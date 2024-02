Financement visant à accroître l'accès à la justice des nouvelles arrivantes et des nouveaux arrivants racisés au Nouveau-Brunswick





SAINT JOHN, NB, le 23 févr. 2024 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur fondamentale du système de justice canadien et fait partie intégrante d'une société équitable qui respecte la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est déterminé à éliminer les obstacles systémiques qui sont présents dans le système de justice en assurant un accès égal à la justice et aux services juridiques pour les groupes vulnérables et traditionnellement marginalisés, dont les communautés racisées à l'échelle du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, a annoncé l'attribution d'un financement de projet de 740 237 $ au Centre des nouveaux arrivants de Saint John, en vue d'aider les personnes nouvellement arrivées, quelle que soit leur origine, à obtenir plus facilement de l'aide et des conseils juridiques à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Ces fonds visent à soutenir le projet Civil Rights and Contract Rights for Racialized Newcomers mis sur pied par le Centre en vue de fournir gratuitement de l'aide et des conseils juridiques indépendants dans les domaines des droits civils et du droit contractuel aux personnes à faible revenu et aux personnes racisées nouvellement arrivées au pays (dont les réfugiés, les immigrants admis et les résidents permanents), issues principalement des communautés musulmanes et latino-américaines. Pour mener à bien son projet, le Centre prend les mesures suivantes :

embauche d'une directrice ou d'un directeur de projet à temps plein pour superviser les activités et établir un réseau d'avocats, de spécialistes du domaine juridique et de bénévoles de première ligne;

création d'un comité consultatif pour assurer la supervision, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet et de ses résultats et travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes communautaires au service des personnes nouvellement arrivées au pays et des communautés racisées;

prestation gratuite de conseils juridiques indépendants dans les domaines des droits civils et du droit contractuel, soutenue par des services de traduction, d'aide pour remplir la documentation et d'accompagnement aux rencontres.

Pour la réalisation de ce projet, le ministère de la Justice Canada attribuera un financement sur quatre exercices financiers (2022-2026) au moyen du Programme juridique de partenariats et d'innovation. Ce programme soutient des projets favorisant un système de justice canadien équitable, adapté et accessible, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice, la lutte contre la violence familiale et les nouveaux enjeux en matière de justice.

Le Centre des nouveaux arrivants de Saint John est un organisme sans but lucratif, apolitique et non confessionnel qui a pour mission de favoriser le bien-être culturel, social et économique et l'égalité de tous les groupes culturels. Il offre des renseignements et des services communautaires dans le but de répondre aux besoins individuels des citoyennes et citoyens et des personnes nouvellement arrivées au pays, quelle que soit leur origine, dans la région du Grand Saint John.

Citations

« Je salue l'immense travail qu'accomplit le bureau d'aide juridique du Centre des nouveaux arrivants de Saint John en soutien aux communautés racisées du Nouveau-Brunswick. Ses efforts permettront aux personnes nouvellement arrivées au pays de mieux comprendre le système de justice canadien. Cet investissement nous aidera également à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les personnes racisées au Canada, à améliorer l'accès à la justice et à favoriser un système de justice équitable. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Chaque personne mérite d'avoir accès à des services efficaces et de haute qualité qui sont accessibles et sûrs et facilitent la vie. Il s'agit notamment de services visant à assurer l'accès à la justice des membres de communautés racisées. Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, le Centre des nouveaux arrivants de Saint John est en mesure d'offrir de meilleures perspectives aux personnes nouvellement arrivées au pays et aux membres de communautés racisées pour mieux s'orienter dans le système de justice et vivre dans une société forte sur le plan interculturel. »

Wayne Long, député

Député de Saint John-Rothesay, Nouveau-Brunswick

« Nous sommes profondément reconnaissants au ministère de la Justice Canada de son engagement et de son appui envers l'élaboration, la conception et la création, dans le cadre de ce projet, de soutiens juridiques à l'intention des personnes nouvellement arrivées au pays. Grâce à cette aide, les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants de notre région accéderont plus facilement aux services juridiques. Nous sommes conscients de la responsabilité qui accompagne ce financement et sommes déterminés à veiller à ce que ces fonds soient utilisés efficacement pour soutenir et défendre les droits juridiques des personnes à qui nous offrons des services. Notre partenariat avec le ministère de la Justice Canada renforce notre volonté d'outiller les personnes nouvellement arrivées au pays et de les aider à s'y retrouver dans le système complexe de la justice canadienne. »

Mohamad Bagha, directeur général

Centre des nouveaux arrivants de Saint John

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a attribué un financement de 21,5 millions de dollars sur cinq ans pour la communication de renseignements et de ressources juridiques adaptés sur le plan culturel, ainsi que pour la mise à l'essai de services de conseils juridiques destinés aux communautés racisées à l'échelle du Canada. À ce jour, trente projets, dont le projet Civil Rights and Contract Rights for Racialized Newcomers , ont reçu des fonds grâce à cet investissement, administré par le Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada .

, ont reçu des fonds grâce à cet investissement, administré par le Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la . Les populations vulnérables et traditionnellement marginalisées font face à des obstacles supplémentaires au moment d'accéder à la justice, notamment en ce qui concerne le genre ou l'identité de genre, l'origine ethnique, la culture, la religion, l'âge, la langue, le degré d'alphabétisation, la situation de handicap, le revenu et l'emplacement géographique. (Une série d'examens qualitatifs sur les problèmes juridiques graves, ministère de la Justice Canada , 2021, 2022)

, 2021, 2022) Les obstacles liés aux coûts financiers, au temps, à la complexité, au manque d'information et à l'accessibilité des services, entre autres, font en sorte que les problèmes juridiques demeurent non résolus. (Une série d'examens qualitatifs sur les problèmes juridiques graves, ministère de la Justice Canada , 2021, 2022)

Liens connexes

