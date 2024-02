Le SCFP réagit à la fermeture de Lynx Air





Mark Hancock, le président national du SCFP, a fait la déclaration suivante aujourd'hui en réponse à l'annonce de la fermeture de Lynx Air lundi.

« On est dévastés pour nos membres chez Lynx et tous les employé(e)s qui ont perdu leur emploi aujourd'hui. C'est une journée difficile pour le personnel de Lynx, mais il pourra au moins compter sur le soutien du plus grand syndicat canadien. Le SCFP les représentera et défendra leurs droits en ces temps difficiles. On se battra pour que les employé(e)s obtiennent tout ce qu'ils ont légalement le droit d'obtenir. »

Le SCFP représente 240 agent(e)s de bord de la compagnie aérienne.

23 février 2024 à 11:30

