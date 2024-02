Festivals et événements de la saison hivernale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 520 000 $ à Manif d'art pour la biennale de Québec





QUÉBEC, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 522 130 $ à Manif d'art - La biennale de Québec se déroulant jusqu'au 28 avril prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement unique réunit une soixantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs dans un programme qui s'articule autour du thème Les forces du sommeil : cohabitations des vivants. Ainsi, pendant 9 semaines, quelque 14 expositions, 13 oeuvres d'art public, dont certaines ont été créées en résidence, et une trentaine d'ateliers prendront place dans 40 lieux de la ville de Québec, ainsi qu'au Musée d'art de Joliette et au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Cette année, Manif d'art poursuit son volet des jeunes commissaires, mettant en valeur la relève en arts visuels, et étend le rayonnement des artistes d'ici grâce à l'invitation d'une trentaine de professionnelles et professionnels internationaux reconnus.

Citations

« La collaboration établie entre Manif d'art et les acteurs majeurs du milieu culturel de Québec permet, chaque 2 ans, de proposer un événement toujours plus riche et original. En effet, l'organisation derrière cette formidable biennale en a fait une occasion de partager la passion de l'art dans des expressions très variées. Je souhaite que l'édition 2024 soit, tout comme les précédentes, une réussite. J'invite les citoyennes et citoyens de la capitale nationale de tous les âges à y participer. Elles et ils trouveront, dans les nombreux lieux, des installations, des sculptures, des peintures et bien plus, qui les mèneront à de belles réflexions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Manif d'art propose un programme distinctif, qui fait rayonner les artistes et leur oeuvre. L'événement contribue à rendre accessible l'art, à bonifier la qualité de vie des citoyens et à stimuler l'effervescence culturelle de notre région. J'invite les visiteurs à découvrir cet événement et à en profiter pour visiter les nombreux attraits culturels offerts à proximité. Il fait bon vivre dans la région de la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques où les visiteurs sont émerveillés et surpris, et ce, année après année, rendant notre destination touristique attractive. Je suis ravie que le gouvernement du Québec soutienne Manif d'art qui présente une centaine d'artistes d'ici et d'ailleurs, faisant ainsi briller la région de la Capitale-Nationale. Les activités au programme favorisent la découverte de différents lieux de Québec, toujours aussi majestueuse et surprenante à explorer. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la ville pour se forger de magnifiques souvenirs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

23 février 2024 à 10:00

