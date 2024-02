XTX Markets annonce le lancement de la nouvelle division d'apprentissage automatique « XTY Labs » dirigée par le Dr Atlas Wang





LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- XTX Markets, une société de trading algorithmique de premier plan, est heureuse d'annoncer le lancement de XTY Labs, une nouvelle division d'apprentissage automatique qui sera dirigée par le nouveau directeur de la recherche, le Dr Atlas Wang.

XTY Labs est appelé à devenir une plaque tournante pour les chercheurs d'élite en apprentissage automatique et accueillera le nouveau « XTY Labs AI Residency Program », qui offre aux chercheurs des contrats de résidence en IA à court terme allant de 6 à 12 mois.

Pour plus de détails sur le programme et les résidences en IA (en termes de rôles et de rémunération), cliquez ici .

Le programme est conçu pour fournir aux chercheurs d'élite la liberté, les conseils et les ressources nécessaires pour créer des solutions d'apprentissage automatique de pointe adaptées aux complexités de la finance.

Le Dr Atlas Wang, spécialiste primé de l'apprentissage automatique, dirigera XTY Labs. Il apporte sa riche expérience et sa grande expertise en matière d'apprentissage automatique, d'optimisation et de technologies de l'IA.

Le Dr Atlas Wang, directeur de recherche de XTY Labs chez XTX Markets, a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre XTX Markets. C'est un honneur de diriger une division aussi unique où les esprits les plus brillants de l'IA et de la finance convergeront pour redéfinir l'avenir du trading algorithmique. Notre mission est de transformer rapidement les dernières avancées en IA en avantages tangibles pour le marché, et j'attends avec impatience les solutions révolutionnaires qui émergeront de cette entreprise vraiment unique.

Avec une équipe de classe mondiale, des ressources inégalées et une culture qui encourage la recherche de pointe, la division XTY Labs est prête à devenir le creuset des technologies financières de la prochaine génération. »

Alex Gerko, fondateur et co-PDG de XTX Markets, a déclaré :

« Nous sommes ravis de lancer XTY Labs et d'accueillir Atlas au sein de l'équipe. Ce lancement est une réponse aux nombreuses demandes que nous avons reçues de la part de candidats exceptionnels, qui ne sont peut-être pas prêts à faire le saut dans la finance à plein temps.

Le programme est conçu pour correspondre le plus possible à l'expérience des chercheurs de XTX et c'est une occasion fantastique pour certains d'intégrer l'équipe principale d'analyse quantitative de XTX.

Nous sommes impatients de soutenir et de nourrir les résidents en IA et de voir les développements de XTY Labs dans les années à venir.»

À propos de XTX Markets, de XTY Labs et du programme « AI Residency Program » :

XTX Markets est une société de trading algorithmique de premier plan et compte plus de 200 employés basés à Londres, Paris, New York, Bombay, Erevan et Singapour. XTX fournit des liquidités sur les marchés des actions, des changes, des obligations à taux fixe et des matières premières et négocie plus de 250 milliards de dollars par jour sur l'ensemble des marchés.

Le vaste cluster de recherche de XTX Markets contient 100 000 coeurs et 20 000 GPU A/V100 et ne cesse de croître. Nous disposons également de 390 pétaoctets de stockage utilisable et de 7,5 pétaoctets de RAM.

En plus des riches ensembles de données et de l'infrastructure technologique de pointe, nous sommes à l'avant-garde du croisement de la finance et de la technologie.

Les efforts de philanthropie de XTX se concentrent sur l'éducation STEM et les dons à impact maximal (menant en parallèle un programme de jumelage des employés). Depuis 2017, XTX a fait don de plus de 100 millions de livres sterling à des organisations caritatives et à de bonnes causes, ce qui en fait un donateur de premier plan au Royaume-Uni et dans le monde.

XTY Labs est conçue pour être le lieu d'accueil de ceux qui souhaitent être les pionniers de l'avenir du trading algorithmique, en mettant l'accent stratégique sur le développement et l'application de techniques inédites d'apprentissage automatique aux données financières.

La division sera située à Hudson Yards (New York) où les chercheurs auront l'occasion d'explorer de nouvelles idées et de transformer leur recherche avancée sur l'apprentissage automatique en solutions financières réelles, soutenus par le vaste cluster de recherche de XTX Markets qui contient 100 000 coeurs et 20 000 GPU A/V100 et qui ne cesse de croître, ainsi que par de riches ensembles de données et une infrastructure technologique de pointe.

Axé sur l'application pratique, le laboratoire a pour mission d'intégrer rapidement des modèles performants sur le marché, en améliorant directement les stratégies et les opérations de trading de XTX Market. Ce pipeline direct de la recherche à la mise en oeuvre fait du XTY Labs une destination de choix pour ceux qui cherchent à avoir un impact significatif dans le secteur financier grâce à une recherche originale sur l'apprentissage automatique.

XTY Labs est à la recherche de résidents en IA ayant contribué de manière significative à la recherche dans des milieux universitaires d'élite, tels que des doctorants, des post-doctorants ou des professeurs, pour rejoindre le programme « AI Residency Program » de XTY Labs. Les chercheurs exceptionnels en apprentissage automatique qui souhaitent explorer comment leur expertise peut révolutionner le secteur financier trouveront au sein des XTY Labs un terrain fertile pour réaliser des percées en matière de recherche à l'intersection de l'IA et de la finance.

Le programme « AI Resident Program » comporte deux parcours, conçus pour accueillir des professionnels à différents stades de leur carrière de chercheur, avec des résidences en IA junior et senior, chacune adaptée à l'expérience et à l'expertise des candidats en matière de recherche.

Les candidats les plus performants du programme auront la possibilité d'intégrer l'équipe principale d'analyse quantitative de XTX Markets à Londres.

À propos du Dr Atlas Wang :

Le Dr Atlas Wang a été professeur agrégé permanent à l'Université du Texas à Austin et a occupé divers postes dans l'industrie, dont le plus récent est celui de directeur de recherche chez XTX Markets. M. Wang, qui s'est distingué par son parcours universitaire et professionnel, apporte une grande expertise dans les domaines de l'apprentissage automatique, de l'optimisation et des technologies de l'intelligence artificielle.

Ses recherches portent notamment sur l'élaboration efficace et la mise à l'échelle des modèles fondamentaux, la robustesse des modèles et l'IA générative.

M. Wang a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix AI's 10 To Watch de l'IEEE, un prix CAREER de la NSF, un prix ARO Young Investigator, ainsi que de nombreuses autres distinctions décernées par le secteur et les sociétés professionnelles.

23 février 2024 à 08:46

