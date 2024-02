La Banque Scotia s'associe avec la société en commandite Nch'kaý Development, la société en commandite Des Nedhe Financial et la Première Nation des Chippewas de Rama pour établir une nouvelle maison de courtage de valeurs au Canada





TORONTO, le 23 févr. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a conclu une entente avec deux sociétés de développement autochtone et une Première Nation en vue d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation pour créer et exploiter une nouvelle maison de courtage de valeurs au Canada. Trois actionnaires autochtones (la société en commandite Nch'kaý Development, la société en commandite Des Nedhe Financial et la Première Nation des Chippewas de Rama) détiendront une participation majoritaire dans la nouvelle maison de courtage proposée, qui s'appellera Cedar Leaf Capital Inc. (« Cedar Leaf Capital ») et sera initialement contrôlée par la Banque Scotia.

Moyennant l'approbation des organismes de réglementation, Cedar Leaf Capital sera la toute première maison de courtage au Canada qui est détenue majoritairement par des Autochtones. Au moment de sa constitution, les trois actionnaires autochtones détiendront, directement ou indirectement, une participation majoritaire de 70 % des capitaux propres de Cedar Leaf Capital, dans une proportion d'environ 23,3 % chacun. Plus tard, il est prévu que Cedar Leaf Capital sera entièrement détenue, contrôlée et exploitée par des Autochtones. D'ici là, la maison de courtage tirera parti de l'infrastructure et des cadres de référence de base de la Banque Scotia, jusqu'à ce qu'elle trouve son autonomie. À terme, moyennant d'autres approbations des organismes de réglementation, la Banque Scotia entend assurer une transition ordonnée pour réduire son bloc de contrôle.

Une fois les approbations nécessaires obtenues, Cedar Leaf Capital commencera ses activités à titre de maison de courtage de valeurs; elle offrira aux clients institutionnels des provinces et territoires du Canada des services-conseils financiers, surtout en agissant comme placeur de titres à revenu fixe offerts au Canada.

Clint Davis (il) sera nommé chef de la direction de Cedar Leaf Capital. Clint est un Inuk du Labrador et bénéficiaire (membre de la communauté) de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Travaillant depuis plus de 20 ans avec les institutions financières et les organisations autochtones du Canada, il est motivé par une vision stratégique assurant l'essor des sociétés de développement et des entreprises autochtones et fournit donc aux communautés et sociétés de développement autochtones des conseils en matière de développement économique et de renforcement des capacités.

À titre de première maison de courtage de valeurs détenue et dirigée par des Autochtones au Canada, Cedar Leaf Capital a des objectifs qui vont plus loin que ceux des intermédiaires de marché traditionnels. Elle veut stimuler la participation des Autochtones dans les marchés des capitaux, créer des occasions commerciales pour les communautés autochtones et s'associer à des participants du marché bien établis pour les aider à respecter leurs engagements en matière de réconciliation.

Les gouvernements et les entreprises de toute l'Île de la Tortue ont déclaré que la réconciliation et l'approfondissement des relations avec les communautés autochtones sont une priorité pour eux. Cedar Leaf Capital offrira aux participants des marchés des capitaux un nouveau moyen de tenir leurs engagements en matière de réconciliation et de soutenir les avancées autochtones.

La Banque Scotia est résolue à favoriser la réconciliation et elle investit dans des programmes signifiants pour les employés, les clients et les communautés autochtones. En mai 2023, la Banque Scotia a officialisé son engagement en élaborant un plan d'action pour la vérité et la réconciliation et en formant une équipe Vérité et réconciliation. Une fois établi, le plan énoncera les étapes que nous suivrons sur le chemin de la réconciliation : soutien des programmes déjà existants et élaboration conjointe de nouvelles mesures progressives, pertinentes et cohérentes destinées à établir des relations de confiance entre la Banque Scotia et les employés, clients, et communautés autochtones.

Citations :

Scott Thomson, président et chef de la direction, Banque Scotia

« La réconciliation et l'approfondissement des relations avec les communautés autochtones sont des priorités essentielles et nous sommes incroyablement fiers de nous associer à ces actionnaires autochtones pour faire de grands pas en avant, avec eux. Même si la participation économique des communautés autochtones a grandement progressé, il reste encore beaucoup à faire. La création de Cedar Leaf Capital constitue une étape importante pour élargir l'accès des communautés autochtones aux possibilités offertes dans les marchés des capitaux. »

Clint Davis, chef de la direction, Cedar Leaf Capital

« Cedar Leaf Capital cherchera activement à établir les rôles dans les syndicats de nouvelles émissions d'obligations et à agir dans les grandes syndications avec l'ambition d'en devenir le chef de file. De plus, nous voulons identifier les talents autochtones, les attirer et assurer leur perfectionnement; nous serons un lieu de formation pour les jeunes Autochtones qui envisagent une carrière dans les marchés des capitaux et la finance. Cedar Leaf Capital incarnera la réconciliation à l'oeuvre. »

Chef Ted Williams, Première Nation Chippewas de Rama



« Nous sommes fiers de participer à cette collaboration unique et novatrice avec le milieu canadien des grandes entreprises et des chefs de file autochtones du monde des affaires. »

Sean Willy, président et chef de la direction, Des Nedhe Group

« La Banque Scotia et Des Nedhe ont déjà un solide partenariat qui soutient la prospérité économique de la Première Nation English River. La création de cette première institution financière unique en son genre en collaboration avec la Première Nation Rama et la société Nch'?aý (Squamish) est un bel exemple de poursuite d'objectifs communs visant l'autonomisation économique autochtone. Nous sommes très fiers d'être un associé fondateur de Cedar Leaf Capital. »

Mindy Wight, cheffe de la direction, Société de développement Nch'?aý

« Voilà une occasion très stimulante pour Nch'?aý et la nation Squamish. À titre de CPA et d'ancienne cheffe des affaires financières, je suis vraiment ravie de voir Nch'?aý participer à ce partenariat novateur, stratégique et mûrement réfléchi avec la Banque Scotia, la Première Nation Rama et le groupe Des Nedhe, puisqu'il fait progresser le leadership autochtone dans le secteur des services financiers. »

Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction, Exploitation globale et Technologie, Banque Scotia et présidente, Cedar Leaf Capital Inc.

« À titre de première maison de courtage de valeurs détenue et dirigée par des Autochtones au Canada, Cedar Leaf Capital a des objectifs qui vont plus loin que ceux des intermédiaires de marché traditionnels. Certaines des plus grandes entreprises du Canada, et la grande majorité des agences et gouvernements provinciaux et territoriaux, ont exprimé le désir de travailler avec des entreprises détenues par des Autochtones. Cedar Leaf Capital ouvre la porte aux grandes entreprises et gouvernements qui veulent emprunter; c'est un important pas en avant pour soutenir l'économie autochtone. »

Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Impact social, Durabilité et Communications, Banque Scotia

« La Banque Scotia reconnaît que le chemin de la vérité et de la réconciliation doit trouver ses racines dans le respect et qu'il doit être préparé conjointement avec les peuples autochtones. En 2023, la Banque Scotia a commencé à élaborer un plan d'action pour la vérité et la réconciliation par lequel elle entend définir conjointement des mesures pertinentes et progressives menant à la réconciliation. La création de Cedar Leaf Capital confirme l'engagement ferme de la Banque Scotia envers la réconciliation. »

Paul Scurfield, chef mondial, Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux, Banque Scotia

« Avec une équipe de professionnels chevronnés en gestion du risque et marché des capitaux, Cedar Leaf Capital cherchera à fournir aux gouvernements et aux grandes entreprises des services d'exécution hors pair et des conseils uniques portant sur les marchés des capitaux d'emprunt et à établir les rôles dans les syndicats de nouvelles émissions d'obligations, avec l'ambition à court terme d'y jouer le rôle de chef de file, particulièrement dans le financement de projets autochtones. »

À propos de Cedar Leaf Capital Inc.

Cedar Leaf Capital sera la toute première maison de courtage au Canada qui est détenue majoritairement par des Autochtones, trois actionnaires autochtones détenant une participation de 70 % et la Banque Scotia détenant une participation de 30 %. Cedar Leaf Capital sera contrôlée par la Banque Scotia au départ, puis au fil du temps, avec l'approbation des organismes de réglementation, la Banque Scotia entend réduire son bloc de contrôle afin que l'entité soit exploitée comme une maison de courtage entièrement détenue et dirigée par des Autochtones. Cedar Leaf Capital offrira aux clients institutionnels du Canada des services-conseils financiers, surtout en agissant comme placeur de titres à revenu fixe offerts au Canada. Le nom de la maison évoque un rameau de cèdre, arbre indigène présent dans de nombreuses communautés autochtones d'Amérique du Nord et profondément ancré dans les cultures autochtones. Le rameau de cèdre symbolise la communauté, les nervures représentant nos liens et nos relations. Inspirés par la résilience du cèdre, nous sommes résolus à nouer des relations et des liens solides qui assureront la prospérité de nos clients pour les générations à venir.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 octobre 2023) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

