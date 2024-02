NeoChord, Inc. nomme un nouveau PDG pour mener les efforts de commercialisation et étudier un nouveau traitement de première intention pour la régurgitation mitrale





MINNEAPOLIS, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- NeoChord est une société privée de technologie médicale et le leader mondial pour la procédure d'implantation, à coeur ouvert, de cordages artificiels en vue de traiter la régurgitation mitrale. La société a nommé Todd Berg au poste de PDG afin qu'il supervise les programmes cliniques et commerciaux pour la réparation, par voies transeptale et transapicale, des cordages endommagés de la valve mitrale, qui entraînent une régurgitation.

M. Berg a occupé récemment le poste de PDG de Metavention, une entreprise de dénervation intravasculaire qui a été la pionnière de la dénervation multi-organes pour le traitement du diabète de type 2 et de l'hypertension. Auparavant, M. Berg était PDG de Torax Medical, qui a développé l'augmentation magnétique pour le traitement du reflux gastro-oesophagien. Cette société a été acquise par Ethicon, une division de Johnson & Johnson. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la commercialisation de nouveaux traitements médicaux, M. Berg détient plus de 100 brevets américains.

« L'une des lacunes cliniques les plus importantes dans l'innovation structurelle du coeur est de fournir aux patients une option de traitement pour traiter la régurgitation mitrale avant que la maladie n'atteigne un stade où le coeur est endommagé. L'opportunité de développer un traitement de première intention pour la valvulopathie mitrale, en résolvant la régurgitation au début de la maladie, est incroyablement convaincante », a déclaré M. Berg.

Casey Tansey, associé général de U.S Venture Partners, a déclaré : « L'engagement à long terme de NeoChord à faire progresser le traitement de la régurgitation mitrale, dès sa fondation à la Mayo Clinic, a établi une base solide de succès cliniques et d'engagement au profit des patients. Nous sommes confiants que M. Berg et sa nouvelle équipe de direction ouvriront une nouvelle ère d'innovation en ajoutant une approche transseptale minimalement invasive pour compléter les produits de réparation par voie transapicale commercialement réussis de la société. »

À propos de la régurgitation mitrale

La maladie valvulaire dégénérative mitrale est la troisième maladie cardiovasculaire la plus courante en Europe et aux États-Unis. La prévalence de régurgitation sévère de la valve mitrale est estimée à 3-5 millions de patients, mais moins de 3 % de ces patients reçoivent un traitement approprié en raison du caractère invasif de la chirurgie à coeur ouvert arrêté. La maladie valvulaire dégénérative mitrale est la cause la plus fréquente de régurgitation mitrale avec une étiologie principale du prolapsus des folioles due à un support allongé ou rompu des cordages. Les cordages de la valve mitrale sont le principal mécanisme de soutien physiologique qui empêche le prolapsus des folioles entraînant une régurgitation. Le traitement idéal pour les patients atteints de régurgitation mitrale dégénérative est une intervention précoce, pratiquée en vue de rétablir la fonction normale des cordages. L'implantation minimalement invasive de néocordages permet de restaurer la régurgitation de la manière la plus physiologique qui soit, sans limiter les options futures de traitement valvulaire.

À propos de NeoChord

NeoChord est le leader mondial de la réparation des cordages de la valve mitrale sur coeur battant avec un portefeuille de technologies commerciales et cliniques. Le DS1000, système de réparation de cordages mitraux par implantation transapicale (TA), est commercialisé en Europe et a été utilisé pour placer avec succès plus de 5 000 néocordages chez plus de 2 000 patients. NeXus est un système de réparation de cordages par voie transseptale (TS) qui intègre les mêmes éléments d'ancrage de suture exclusifs éprouvés dans l'expérience DS1000 et est actuellement en essais cliniques de faisabilité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.neochord.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2344969/NeoChord_Logo.jpg

22 février 2024 à 23:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :