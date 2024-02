La Okanagan Indian Band célèbre l'inauguration des travaux de construction d'une nouvelle école d'immersion culturelle





OKANAGAN INDIAN BAND, VERNON, BC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés autochtones pour aider à mettre en place des établissements d'enseignement qui offriront aux enfants des programmes et des services de qualité et adaptés à leur culture.

Aujourd'hui, la Okanagan Indian Band a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux pour lancer la construction d'une nouvelle école primaire d'immersion culturelle de la Okanagan Indian Band. Une fois achevée, la nouvelle installation offrira un environnement d'apprentissage sûr et inclusif aux générations futures. Les élèves pourront s'épanouir en adoptant la langue et la culture Sqilxw ainsi que toutes les formes de réussite scolaire.

Située dans la Okanagan Indian Reserve #1, la nouvelle école remplacera le bâtiment de l'école d'immersion culturelle, vieillissant et devenu trop grand. Les 7 salles de classe, le gymnase, la bibliothèque, la cuisine, les espaces linguistiques, culturels et administratifs de la nouvelle école aideront la Okanagan Indian Band à développer un environnement d'apprentissage culturellement approprié pour les élèves de la communauté, de la maternelle (4 ans) à la septième année d'études.

En partenariat avec la communauté, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 19,3 millions de dollars pour cet important projet scolaire. La Okanagan Indian Band contribuera à hauteur de 2,85 millions de dollars.

La nouvelle école d'immersion culturelle de la Okanagan Indian Band devrait ouvrir ses portes aux élèves en septembre 2025.

Citations

« Je me joins à la Okanagan Indian Band pour célébrer l'importance de cette première pelletée de terre. Une éducation de qualité et culturellement adaptée est essentielle pour que les enfants aient une chance équitable de réussir. Nous serons du côté des Premières Nations alors qu'elles construisent de nouvelles écoles conformément à leurs traditions et à leurs cultures. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes heureux de poser la première pierre de la nouvelle école. Au coeur de nos traditions, nous, les Syilx, cultivons les racines de la sagesse. Notre école d'immersion culturelle - nk?maplqs i? snm?am?ay?a?tn i? k?l sqilx?t?t - est un lieu où le patrimoine devient la boussole qui guide les futurs dirigeants sur le chemin de la connaissance, du respect et de l'unité. Le travail qui a précédé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle école s'est appuyé sur la détermination et le soutien des Aînés de l'OKIB, des parents, des éducateurs et des membres de la communauté. Maintenant, il est temps de construire la nouvelle école pour offrir un lieu d'apprentissage positif à nos élèves. »

Byron Louis

Chef de la Okanagan Indian Band

Faits en bref

La Okanagan Indian Band est située dans la région d'Okanagan en Colombie-Britannique.

La communauté se compose de 7 réserves. La plus grande d'entre elles est la réserve indienne Okanagan no 1, où vivent la plupart de ses membres.

La population totale de la Okanagan Indian Band est de 2 268 personnes, dont 822 vivent dans la réserve.

L'école d'immersion culturelle de la Okanagan Indian Band existe depuis 2006 et est passée d'un programme allant de la maternelle à la troisième année à un programme élémentaire complet allant de la maternelle à la septième année.

est passée d'un programme allant de la maternelle à la troisième année à un programme élémentaire complet allant de la maternelle à la septième année. Le financement de ce projet permettra également la démolition de l'ancienne école, qui aura lieu après la construction de la nouvelle école.

Dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à améliorer l'infrastructure de l'éducation dans les communautés des Premières Nations au Canada , le budget de 2016 a investi 969,4 millions de dollars sur 5 ans pour la construction, la réparation et l'entretien des écoles des Premières Nations.

