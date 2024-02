Digimarc accélère le rythme de la lutte mondiale contre la pollution plastique





Digimarc Corporation (NASDAQ : DMRC), le pionnier et le chef de file mondial des technologies de filigrane numérique, annonce aujourd'hui la disponibilité et la facilité d'accès de Digimarc Recycle après les projets pilotes couronnés de succès et des tests dans plusieurs pays. Digimarc Recycle représente une révolution dans le tri et le recyclage des déchets plastiques avec la capacité de faire progresser de manière mesurable la lutte contre la pollution plastique, et cette technologie éprouvée est maintenant disponible pour licence par des partenaires qualifiés pour moins de 1 $ par habitant et par an.

« Après une nouvelle année marquée par beaucoup de discussions mais peu d'actions dans le combat pour mettre fin à la pollution plastique, nous élargissons notre portée à travers les parties prenantes et les géographies afin d'encourager les partenaires aux États-Unis et dans le monde à se joindre à nous dans notre mission de protéger la planète », déclare Riley McCormack, président et CEO, Digimarc. « Avec l'annonce d'aujourd'hui, cette technologie éprouvée et porteuse de changement est immédiatement accessible et abordable pour une grande variété de partenaires de l'écosystème du recyclage. »

Les perspectives de recyclage pour les plastiques

Aux États-Unis, l'écosystème actuel du recyclage des plastiques ne fonctionne pas, puisque seulement 5 à 9 % des plastiques sont entièrement recyclés aux États-Unis chaque année,1 ce qui signifie que la quasi-totalité des plastiques aux États-Unis sont mis au rebut comme des déchets.2 Rien qu'en 2021, 51 millions de tonnes de déchets plastiques ont été produites aux États-Unis.3

L'une des principales raisons pour lesquelles le monde peine à recycler les plastiques est due au nombre de variantes plastiques créées par l'industrie et aux limites de la technologie de tri optique dans les sites de recyclage. La variété des types d'emballages plastiques est considérable ? de la qualité alimentaire ou contact cutané jusqu'aux plastiques à usage industriel ? et ils contiennent souvent plusieurs matériaux et couches, ce qui complique encore les défis du tri. La technologie de tri actuelle ne peut identifier, à un niveau élevé, que certains des matériaux de chaque article, mais elle ne peut pas identifier la qualité ni la composition complexe d'une grande partie du matériau qu'elle trie. Cela signifie qu'elle ne peut pas trier sur la base de spécifications qui permettraient aux plastiques de conserver la valeur requise pour devenir vraiment circulaires ? par exemple, déterminer si un plastique est de qualité alimentaire. Cela dissuade les producteurs d'acheter et d'utiliser du plastique recyclé car ils ne sont pas en mesure d'acquérir les variétés de plastique et les spécifications dont ils ont besoin.

Digimarc Recycle change la donne en reliant les filigranes numériques invisibles appliqués aux emballages en plastique aux informations sur les produits, y compris la composition de l'emballage, le plastique de qualité alimentaire ou non alimentaire, la variante du produit, la marque, l'UGS, etc. Le déploiement du filigrane numérique, au lieu de s'appuyer uniquement sur le tri optique, contribue à créer la variété, le volume et la qualité des plastiques recyclés nécessaires à la prospérité d'une économie circulaire viable. Roland Berger présente la technologie de Digimarc, les filigranes numériques, comme une technologie de tri capable d'« améliorer substantiellement le rendement et la qualité des recyclats », appelant ces recyclats le « nouvel or ».4

Digimarc Recycle permet un tri granulaire précis des plastiques, augmentant ainsi la possibilité pour les producteurs d'acheter et de réaffecter des plastiques recyclés de meilleure qualité qui peuvent rivaliser sur un pied d'égalité avec les matériaux vierges. La technologie de filigrane numérique de Digimarc permet cela en identifiant les emballages plastiques de manière déterministe, quel que soit le niveau de granularité souhaité, y compris la marque, l'UGS, la variante UGS, le lot, ou même l'article sérialisé. Aucune de ces identifications ne peut être réalisée avec la technologie de tri optique actuelle, ni avec les autres technologies de prochaine génération proposées. L'application de Digimarc Recycle contribue à décourager l'utilisation des plastiques vierges par les producteurs et transforme les plans de responsabilité élargie des producteurs en une option plus viable pour lutter contre le problème croissant de la pollution plastique.

« Si nous voulons que les producteurs achètent des recyclats au lieu de continuer à utiliser du plastique vierge, nous devons améliorer la qualité de la production plastique dans les installations de recyclage et offrir une réelle opportunité de recyclage en boucle fermée. C'est précisément là que Digimarc intervient », déclare McCormack. « Le filigrane numérique est une solution puissante, éprouvée et très abordable à la crise de la pollution plastique, et elle est disponible aujourd'hui. Nous pouvons soit parler des solutions potentielles, soit nous engager dans l'action. Notre offre de licence de notre technologie révolutionnaire à des partenaires du monde entier illustre notre conviction que le moment est venu d'agir. »

