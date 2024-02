L'organisation de services professionnels de LabVantage annonce une croissance de plus de 80% en trois ans et étend sa présence mondiale





LabVantage Solutions, Inc., un important fournisseur de solutions et de services informatiques de laboratoire et notamment de solutions LIMS (système de gestion de l'information du laboratoire) spécialement conçues pour faciliter un déploiement rapide à moindre coût, a fait état aujourd'hui de l'expansion importante de son organisation de services professionnels . Aujourd'hui opérationnelle à l'échelle mondiale et dotée de nouvelles équipes en Amérique du Sud et en Asie, l'organisation a connu au cours des trois dernières années (2020-2023) une croissance remarquable de plus de 80%. Cette expansion réaffirme l'engagement de LabVantage de fournir un soutien informatique complet et de bout en bout et de donner aux clients les moyens de mettre en oeuvre de manière plus efficiente les solutions LIMS de LabVantage .

En exploitant les connaissances combinées d'une équipe certifiée à l'échelle mondiale avec une spécialisation régionale, l'organisation de services professionnels de LabVantage s'attaque aux principaux obstacles auxquels le secteur LIMS est confronté, notamment les délais prolongés/retardés et les solutions rigides, ainsi que l'exigence d'une seule source autorisée pour la configuration, les données de référence, la validation et la formation. Cela permet aux clients de rationaliser le déploiement de leur LIMS grâce à des solutions évolutives qui réduisent globalement le temps nécessaire à la collecte des besoins et à la mise en oeuvre, tout en tirant parti de l'IA pour maximiser leur investissement LIMS.

« Nous sommes conscients des exigences complexes du secteur des sciences de la vie et des défis spécifiques que représente la mise en oeuvre du logiciel LIMS. L'expansion de nos services professionnels signifie que, quel que soit le lieu où se trouvent nos clients, nous pouvons leur fournir l'expertise et le soutien local nécessaires pour optimiser leurs systèmes et leurs processus et, en fin de compte, pour raccourcir le délai de rentabilisation », a déclaré Craig Bowie, vice-président, Services professionnels, Amériques chez LabVantage Solutions. « Dans un secteur où il arrive souvent que les fournisseurs tiers ne respectent pas les délais de mise en oeuvre en raison d'un manque de connaissances spécialisées, LabVantage vise à faire la différence. Les clients étant chaque mois de plus en plus nombreux à démarrer leur activité, notre équipe de services professionnels s'est engagée à les aider à s'installer rapidement en évitant les pièges qui entravent généralement la mise en oeuvre. »

Forte son expertise approfondie, l'organisation de services professionnels améliorée de LabVantage est dotée d'une équipe spécialisée en déploiement des logiciels LabVantage, y compris pour les projets multi-sites mondiaux complexes et multilingues. Les capacités des membres de l'équipe sont renforcées par des certifications industrielles standard de telles que Agile et PMP, ainsi que par des informations approfondies sur les améliorations les plus récentes et à venir apportées aux produits LabVantage. L'expansion de la présence mondiale des services professionnels de LabVantage est renforcée par l'ajout de certifications LabVantage et de services spécialisés.

Pour organiser une consultation personnalisée et découvrir comment les services professionnels de LabVantage peuvent prendre en charge et optimiser votre parcours de mise en oeuvre LIMS, contacter LabVantage par e-mail à l'adresse [email protected] . Des brochures détaillées sur les services de données de référence, de validation et de certification sont disponibles à l'adresse www.labvantage.com .

À propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles de laboratoire d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à l'amélioration des résultats des clients en transformant les données en connaissances. Hautement paramétrable, intégrée à une architecture commune, la plateforme informatique de LabVantage est entièrement basée sur un navigateur de manière à prendre en charge simultanément des centaines d'utilisateurs. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle offre des interfaces homogènes avec les instruments et les autres systèmes d'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne du marché, d'un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d'un système d'exécution de laboratoire (LES), d'un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d'outils d'analyse avancés ; et, pour les établissements de santé, d'un système d'information de laboratoire (LIS). Nous soutenons plus de 1 500 sites clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences du vivant, de la pharmacie, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, du pétrole et du gaz, de la génétique/du diagnostic, de la médecine légale et des soins de santé. Basée à Somerset, dans le New Jersey, et possédant des bureaux dans le monde entier, LabVantage propose depuis quarante ans une gamme complète de produits et de services permettant à ses clients d'innover plus rapidement dans le cycle de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des registres précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web www.labvantage.com .

