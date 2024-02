La ministre St-Onge annonce la nomination de Nathalie Théberge à titre de vice-présidente du CRTC





Nathalie Théberge, une cheffe de file de la promotion des industries créatives canadiennes, devient vice-présidente du CRTC pour un mandat de 5 ans.

GATINEAU, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nathalie Théberge à titre de vice-présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le mandat de Mme Théberge durera cinq ans et commencera le 3 avril 2024.

Cumulant plus de 20 ans d'expérience en promotion des industries créatives canadiennes, Nathalie Théberge se distingue dans le domaine de la culture et du droit d'auteur. Avant sa nomination au CRTC, elle occupait le poste de vice-présidente et première dirigeante de la Commission du droit d'auteur du Canada, dont elle dirigeait les travaux. Elle a également guidé le personnel durant la première phase de modernisation de la Commission.

Auparavant, Mme Théberge a occupé plusieurs postes exécutifs au sein du ministère du Patrimoine canadien. Elle a été en première ligne pour piloter les mesures liées à la culture et au droit d'auteur dans plusieurs négociations commerciales majeures, y compris le Partenariat transpacifique et les accords avec la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne. Elle a aussi mené l'élaboration de la Stratégie d'exportation créative du Canada.

Au niveau international, Mme Théberge a dirigé le Réseau international pour la politique culturelle et a représenté le Canada en tant que point de contact national pour la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, une fonction qu'elle a assumée de 2010 à 2018.

Mme Théberge détient une maîtrise en science politique de l'Université de Montréal et est reconnue comme une administratrice de sociétés certifiée.

Citations

« Dans un monde où la technologie redéfinit constamment nos modes de communication, ainsi que notre manière de créer et d'apprécier la culture, le rôle du CRTC est plus pertinent que jamais. L'arrivée de Nathalie Théberge au sein de l'équipe de direction du CRTC va renforcer la capacité de l'organisation à naviguer dans le paysage numérique complexe d'aujourd'hui, tout en protégeant les intérêts de la population canadienne ainsi que ceux de nos créateurs et créatrices. Je souhaite à Nathalie Théberge beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. J'en profite pour remercier l'ancienne vice-présidente Alicia Barin, qui a quitté ses fonctions en janvier dernier, pour les services qu'elle a rendus au CRTC depuis 2019. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le CRTC est un tribunal administratif du portefeuille du Patrimoine canadien qui fonctionne indépendamment du gouvernement fédéral et est responsable de ses propres opérations quotidiennes. Cette nomination est le résultat du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada pour les nominations par le gouverneur en conseil.

Le CRTC cherche à s'assurer que les Canadiens et Canadiennes ont accès à un système de communication de calibre mondial qui favorise l'innovation et enrichit leur vie. Le rôle du CRTC est de mettre en oeuvre les lois et les règlements établis par les parlementaires qui créent les lois et les ministères qui établissent les politiques. Le Conseil réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications dans l'intérêt du public.

Les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées, à mesure qu'elles se présentent, sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes qui le souhaitent peuvent poser leur candidature en ligne.

Liens connexes

CRTC

SOURCE Patrimoine canadien

22 février 2024 à 12:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :