Les rappels de produits en Europe battent des records pour la cinquième année consécutive en 2023





Sedgwick brand protection publie une analyse annuelle des données européennes concernant les rappels de produits en 2023

LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Les rappels de produits en Europe ont augmenté pour la cinquième année consécutive en 2023, avec un total de 12 498 événements. Selon le rapport 2024 sur l'indice de rappel de l'état de la nation en Europe de Sedgwick Brand Protection, cela représente une augmentation de 18,5 % par rapport au précédent record de 10 545 événements, établi en 2022.

Le rapport trimestriel Recall Index de Sedgwick analyse les données des industries automobile, des produits de consommation, des aliments et boissons, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux du Royaume-Uni et de l'UE. Cette édition spéciale approfondit la question pour fournir une analyse complète des données sur les rappels et des tendances en matière de sécurité des produits pour l'année 2023. L'augmentation du nombre de rappels de produits en Europe en 2023 est attribuable à l'augmentation des événements dans les secteurs des produits de consommation (+49,1 %), des dispositifs médicaux (+20,0 %), des produits pharmaceutiques (+7,7 %) et des aliments et boissons (+7,0 %). Même si l'industrie automobile a enregistré moins de rappels qu'en 2022 (-3,3 %), 2023 a tout de même enregistré le deuxième plus grand nombre d'événements au cours des dix dernières années.

Au-delà des données et de l'analyse des rappels, ce rapport fournit également des informations essentielles sur les évolutions réglementaires et les prévisions que les acteurs des secteurs devraient surveiller en 2024. Les régulateurs à travers l'UE et le Royaume-Uni continuent d'adopter des couches de réglementations pour protéger l'environnement ainsi que la sécurité publique, comme on l'a vu en 2023 avec le règlement de l'UE sur les batteries et la proposition de règlement sur l'écoconception des produits durables. Les entreprises devront être conscientes non seulement de leurs propres actions, mais aussi des opérations et des pratiques de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. De plus, les consommateurs exigent davantage de transparence et d'informations sur la fabrication des produits et la publicité, ce qui incite les régulateurs à adopter de nouvelles mesures concernant les pratiques en matière de publicité et d'étiquetage.

En outre, il y a une application accrue de la loi contre les comportements anticoncurrentiels et les activités de cartel dans tous les secteurs et dans toutes les zones géographiques. Dans le même temps, l'UE est en train de moderniser les réglementations existantes, tandis que le Royaume-Uni élabore son propre cadre réglementaire indépendamment de l'UE. Dans ce contexte, de nombreux défis économiques et politiques mondiaux persistent, ce qui ajoute à la complexité du paysage des risques.

« 2024 s'annonce comme une année chargée pour les activités réglementaires, et les acteurs de l'industrie peuvent s'attendre à ce que les régulateurs et les consommateurs examinent de plus près la sécurité des produits et les pratiques des entreprises tout au long du cycle de vie des produits, a déclaré Chris Occleshaw, consultant international en rappel de produits chez Sedgwick. Dans un contexte de risques complexes et de défis en constante évolution, les entreprises devraient prendre le temps de créer un plan stratégique et pragmatique pour faire face aux rappels de produits et aux défis du marché. »

Pour télécharger le dernier rapport Sedgwick Recall Index, consultez la page de Sedgwick brand protection sur l'indice de rappel de l'état de la nation 2024 en Europe.

Le rapport Recall Index de Sedgwick brand protection est publié chaque trimestre. C'est le seul rapport qui rassemble et suit les données relatives aux rappels au Royaume-Uni et dans l'UE pour aider les acteurs du secteur à s'y retrouver dans l'environnement réglementaire, les rappels de produits et autres défis liés au marché. Pour obtenir plus d'informations, consultez https://www.sedgwick.com/brandprotection.

