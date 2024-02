Désirée McGraw présente un projet de loi pour favoriser la contribution active des prestataires d'aide sociale





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw, a présenté un projet de loi visant à favoriser la contribution active à la société et à l'économie des prestataires du Programme de solidarité sociale, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Le projet de loi de la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce permettrait aux personnes avec des contraintes sévères à l'emploi d'obtenir un revenu de travail plus élevé que ce qui est autorisé actuellement sans coupure de prestation. Présentement, ces personnes ne peuvent toucher un salaire de plus de 200$ par mois sans être pénalisées. Ce seuil constitue un frein pour le prestataire au travail supplémentaire, mais aussi une barrière à l'embauche de ces personnes par les employeurs.

Par exemple, un citoyen en arrêt de travail pour une déficience intellectuelle ou auditive pourrait très bien améliorer ses conditions financières en faisant la cueillette de petits fruits pendant l'été et ainsi rendre de précieux services à l'employeur qui recherche désespérément du personnel. Malheureusement, dans les conditions actuelles, le prestataire ne gagne rien à aller contribuer à la société, dans la mesure de ses moyens, sans voir ses prestations d'aide financière être coupées, soulève Mme McGraw.

C'est pourquoi, dans son projet de loi, elle propose une solution simple et ciblée afin de bonifier le Programme de solidarité sociale en lui incluant les mêmes principes que le Programme de revenu de base. Plus précisément, le calcul se ferait sur une base annuelle et augmenterait ainsi le seuil de revenu jusqu'à 15 000$ par année.

« Mon projet de loi vise, à la fois, d'offrir la possibilité aux prestataires d'améliorer leurs conditions de vie dans un contexte inflationniste et d'augmenter la main-d'oeuvre disponible. Travailler peut contribuer à renforcer la confiance en soi et à favoriser l'intégration sociale tout en étant une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs domaines. C'est gagnant, et pour l'individu, et pour la société. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

22 février 2024 à 10:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :