BE OPEN a parlé de son travail pour soutenir les ODD lors de la 2e Conférence internationale sur la durabilité à Riyad





LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 21 février 2024, avec le soutien de BE OPEN, la 2e Conférence internationale sur la durabilité : Développements et innovations, BE OPEN a participé à la table ronde consacrée au rôle des organisations internationales dans la promotion des aspects de durabilité.

Le directeur de BE OPEN, Gennady Terebkov, a parlé des réalisations et de l'ambition du programme de concours axé sur les ODD de la fondation, de l'importance d'inclure des programmes liés à la durabilité dans les programmes des établissements d'enseignement du monde entier, et, avec ses collègues panélistes, a offert une vision de la façon dont les organisations internationales peuvent collaborer pour créer une réponse mondiale cohérente et coordonnée aux défis de la durabilité.

Parmi ses distingués collègues panélistes, il y avait la représentante résidente adjointe du PNUD pour le Royaume d'Arabie Saoudite, Margaret Jones Williams, qui a répondu aux questions essentielles sur la façon dont les organisations internationales peuvent contribuer à la promotion et à la mise en oeuvre des aspects de la durabilité à l'échelle mondiale et sur les défis auxquels les organisations internationales sont confrontées dans leurs efforts pour promouvoir la durabilité. Patrick Braunschweig, directeur général de Horváth pour le Moyen-Orient, et May Barber, architecte pour LEED Green Associates, ont partagé leur expérience de collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les communautés pour assurer une approche globale de la promotion du développement durable.

Le groupe a également discuté des approches et des stratégies novatrices que les organisations internationales utilisent pour relever les défis complexes en matière de durabilité et de la façon dont les organisations internationales peuvent aider les pays en développement à atteindre leurs objectifs de développement durable et assurer l'équité. l'accès aux ressources et aux possibilités.

BE OPEN plaide fortement en faveur de l'inclusion de projets de développement durable dans les programmes des universités du monde entier, et encourage les étudiants à se sensibiliser et à contribuer personnellement à des causes liées au développement durable.

Dans son discours à l'ICSF2024, la fondatrice de BE OPEN Elena Baturina a déclaré : « Au cours des cinq dernières années, nous avons travaillé à l'échelle mondiale pour soutenir les objectifs de développement durable, sensibiliser aux questions de durabilité et contribuer à les résoudre en reconnaissant, présenter et promouvoir des idées et des projets novateurs qui incarnent et font progresser les principes et les objectifs durables. Votre conférence est une occasion exceptionnelle de mettre en relation des personnes talentueuses du monde entier avec des décideurs. OPEN OPEN se réjouit d'offrir à la communauté créative mondiale une plateforme nourrissante pour la communication, l'échange d'idées non conventionnelles, l'orientation, le mentorat et le soutien. »

La conférence et l'exposition de l'ICSDI 2024 ont été organisées avec le soutien de BE OPEN par l'Université Prince Sultan à Riyad, en Arabie Saoudite. Elles se sont concentrées sur les meilleures pratiques d'ingénierie utilisées pour atteindre les objectifs de développement durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2344608/BE_OPEN_Foundation.jpg

22 février 2024 à 09:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :