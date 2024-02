Prenez rendez-vous avec la nature pour la relâche scolaire





QUÉBEC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Ne cherchez plus quoi faire pour la relâche cette année, la Sépaq a la solution pour vous! Plusieurs établissements vous proposent une programmation spéciale organisée pour les semaines de relâche. Profitez des sentiers hivernaux qui sillonnent nos territoires enneigés pour vous offrir une sortie de raquette en famille et plus encore. Notre équipe vous accueillera avec bonheur afin de vous faire découvrir des activités encore méconnues de plusieurs, dont le vélo à pneus surdimensionnés, la trottinette des neiges et la pêche blanche. C'est une invitation à une partie de plaisir en plein air en famille ou entre amis dans la plus belle nature du Québec.

Encore cet hiver, des journées d'accès gratuit aux parcs nationaux vous sont offertes, en collaboration avec le gouvernement du Québec. Six journées se tiendront d'ailleurs durant les semaines de relâche :

Mardi, 27 février 2024

Mercredi, 28 février 2024

Jeudi, 29 février 2024

Mardi, 5 mars 2024

Mercredi, 6 mars 2024

Jeudi, 7 mars 2024

Réservez votre place en ligne jusqu'à 30 jours à l'avance afin de vous assurer d'un accès dans notre parc.

De plus, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, vient d'annoncer une nouvelle mesure qui vient bonifier les journées d'accès gratuit. Ainsi, du 27 au 29 février et du 5 au 7?mars 2024, selon l'offre de chaque établissement, en plus d'un accès gratuit déjà prévu pendant ces 6 jours, la location d'équipement sera disponible sans frais à l'ensemble des visiteurs. Par ailleurs, la réservation de certaines activités et la location d'équipement sont obligatoires pour certains établissements.

La meilleure façon de connaître la programmation spécifique de son parc national préféré pour la relâche est de se rendre au www.sepaq.com/relache/.

Gratuit pour les 17 ans et moins

N'oublions pas que l'accès aux parcs nationaux, à de nombreuses activités ainsi qu'à la location de plusieurs équipements sont gratuits en tout temps pour les enfants de 17 ans et moins.

